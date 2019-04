Prezydent Duda wygłosił orędzie o Unii Europejskiej. Wskazał, kto "postępuje wbrew interesowi narodu"

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. • fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie w przeddzień 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. "UE to my. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do obecności Polski w UE, postępuje wbrew interesowi narodu" – powiedziała głowa państwa. Tak polityk odniósł się do głosów opozycji, która oskarża PiS o dążenie do polexitu.Polityk przypomniał, że decyzję o wejściu do Unii Europejskiej podjęli Polacy głosując w referendum akcesyjnym. Wcześniej jednak doszło do współpracy różnych środowisk politycznych - efektem ich starań była możliwość dołączenia Polski do grona państw UE.Andrzej Duda powiedział, że nasze członkostwo w Unii przyniosło zarówno wyzwania, jak i korzyści. – Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym – przyznał prezydent.– Sukces 15 lat w UE to wielki sukces nas wszystkich! Dostrzegamy wyzwania, jakie stoją przed UE. W jednej sprawie jesteśmy zgodni: UE to my. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do obecności Polski w UE, postępuje wbrew interesowi narodu – powiedział dziś Andrzej Duda.Kilka miesięcy temu, we wrześniu 2018 r. prezydent Andrzej Duda nazwał Unię Europejską "wyimaginowaną wspólnotą" . W ostatnich dniach na Twitterze zaczęło krążyć nagranie z 2014 r., w którym Andrzej Duda nazywa europejskie wartości "baju baju dla frajerów"