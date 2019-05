"Maks walczy o zdrowie". Syn Dominiki Tajner jest w ciężkim stanie, matka wydała oświadczenie

Stan Maksa Tajnera jest określany jako ciężki. • Fot. Instagram / Dominika Tajner

Bartosz Świderski

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

yn Dominiki Tajner Maksymilian trafił do szpitala w stanie ciężkim. Matka chłopca wydała specjalne oświadczenie, w którym m.in. podziękowała za słowa wsparcia w trudnej chwili."Jednocześnie prosimy, szczególnie media o uszanowanie trudnego dla wszystkich czasu. Lekarze, pielęgniarki i cały personel szpitala robią wszystko, co możliwe, żeby uzdrowić Maksia i wszystkie dzieci, które tego potrzebują. To cudowni ludzie, dlatego proszę raz jeszcze, żeby nie snuć krzywdzących teorii" – czytamy w dalszej części oświadczenia.Nieznany jest powód, z którego chłopiec został hospitalizowany. Wiadomo jedynie, że 13-latek stracił przytomność i niezwłocznie trafił pod opiekę lekarzy jednego z warszawskich szpitali.Ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe. Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" jest w trakcie rozwodu z Michałem Wiśniewskim . Konflikt między córką Apoloniusza Tajnera a piosenkarzem jest na tyle ostry, że kobieta postanowiła wyeliminować ze swojego życia wszystkie pamiątki po wokaliście Ich Troje . Usunęła nawet tatuaż z jego imieniem, który nosiła na prawym przedramieniu.