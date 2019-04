Jednak się nie rozstaną? Wiśniewski i Tajner rozwodzą się, lecz... nadal mieszkają razem

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner w dalszym ciągu dzielą dom w Lesznowoli. • Fot. Instagram / Michał Wiśniewski

Bartosz Świderski

rank Sinatra po swoim pierwszym rozwodzie z żoną Nancy miał w zwyczaju odwiedzanie jej mieszkania po to, by zjeść spaghetti czy wyciągnąć się na kanapie. Michał Wiśniewski znalazł lepszy sposób – po prostu nie wyprowadził się od Dominiki Tajner, z którą się rozwodzi.– Nie wiem, na jakiej podstawie ktoś wypisuje takie brednie. Nie wyprowadziłam się z domu. Nadal razem mieszkamy, a Michał pomaga mi wychowywać mojego syna Maksa – wyjawiła Dominika Tajner w rozmowie z "Twoim Imperium". Wcześniej plotkarskie media pisały o tym, że córka byłego trenera Adama Małysza wyprowadziła się z domu dzielonego z liderem Ich Troje Dominika Tajner zdementowała również plotki dotyczące ogromnych długów w SKOK . Według "Faktu" w 2013 r. również wzięła kredyt w SKOK Wołomin. Twierdzono, że jej dług wynosi ponad milion złotych. – Temat mojego długu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo ja nigdy nie dostałam ani złotówki ze SKOK – twierdzi Dominika Tajner w rozmowie z "Twoim Imperium".Rozwód z Dominiką Tajner to już czwarte głośne rozstanie w dorobku Michała Wiśniewskiego . Pierwszą żoną lidera Ich Troje była wokalistka zespołu – Magda Femme. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1996 roku jednak rozstała się w 2001 roku w atmosferze skandalu.W 2003 roku Michał ponownie ożenił się, tym razem z Martą Wiśniewską, która potem zrobiła karierę muzyczną jako Mandaryna. Michał ze związku z Martą ma dwójkę dzieci: Fabienne i Xaviera. W 2006 roku rozwiedli się.Przedostatnią małżonką Wiśniewskiego była Anna Świątczak. Para doczekała się dwóch córek: Etiennette Anny i Vivienne Vienny. W 2011 roku Anna postanowiła o rozwodzie z Michałem. Od 2012 roku Michał Wiśniewski jest w związku małżeńskim z Dominiką Tajner-Wiśniewską.źródło: "Twoje Imperium" / "Super Express"