Miny aktorów mówią wszystko. Netflix kręci drugi sezon "Sex Education" i pokazał im scenariusz

Ruszyła produkcja drugiego sezonu serialu "Sex Education". • Fot. Materiały prasowe

ierwszy sezon "Sex Education" zrobił dla młodzieży więcej niż przesiadywanie w klasach na lekcjach WDŻ. Fakt, że Netflix zaczyna kręcić drugi sezon to doskonała wiadomość. Aktorzy dostali już scenariusze, a my mogliśmy zobaczyć ich reakcje po pierwszym czytaniu.Jak rozwinie się sytuacja w związku Oli i Otisa? Co z Jacksonem i Maeve? Czy miłość Erica i Adama będzie miała szansę rozkwitnąć, mimo że ten drugi trafił do szkoły wojskowej o dużym rygorze? Bez drugiego sezonu "Sex Education" nie poznamy odpowiedzi na te pytania. Dlatego cieszymy się na maksa, że produkcja kontynuacji hitu Netflixa już ruszyła.Aktorzy dostali do przeczytania scenariusz kolejnego sezonu "Sex Education", co możemy zobaczyć w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. Sądząc po ich reakcjach, ponownie możemy spodziewać się sporej dawki seksu podszytego niepowtarzalnym, brytyjskim humorem.O pierwszym sezonie "Sex Education" pisał dziennikarz naTemat, Bartosz Godziński. W swojej recenzji porównał serial Netflixa do innego pieprznego hitu – "American Pie"."Milenialsi mieli swoje 'American Pie' – ikoniczny film, który odkrywanie seksualności młodych osób sprowadził do serii niewybrednych żartów i szokujących (na tamte czasy) scen – jak ta z tytułową szarlotką.'Sex Education' jest skierowany do podobnego targetu, a komediowe momenty są czasem równie obrazoburcze jak w amerykańskich filmach dla nastolatków. Jednak niesie za sobą głębsze przesłanie i na przykład obok sceny z 'wymiocinową reakcją łańcuchową', wysłuchujemy niezwykle mądrego dialogu o akceptacji siebie i potrzebie słuchania, co partner ma do powiedzenia" – czytamy.Źródło: screenrant.com