"On nie zachowuje się normalnie". W związku Pawła i Juszes z "Big Brothera" pojawił się kryzys

Juszes martwi się, że jej chłopak nie chce powiedzieć jej czegoś ważnego.

aweł Grigoruk bardzo niedawno dołączył do ekipy "Big Brothera". To chłopak jednej z najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu – youtuberki Juszes. Wydawało się, że w ich związku zapłonie ogień, tymczasem pojawił się w nim kryzys.Justyna Żak i Paweł Grigoruk to para youtuberów, którzy od niedawna wspólnie mieszkają w domu Wielkiego Brata. Początkowo obecność chłopaka Juszes wydała się niesprawiedliwa dla reszty uczestników programu. Okazuje się jednak, że łatwiej było mu nawiązać kontakt z ekipą niż ze swoją ukochaną.Justyna Żak zaczęła podejrzewać, że jej chłopak coś przed nią ukrywa.– Mam chyba lekką paranoję. Obserwuję Pawła i czuję, że on nie zachowuje się normalnie. Nie wiem, czuję, że coś jest nie tak. Po prostu nie jest sobą. Ma inną energię – wyznała Juszes. W czasie rozmowy z Magdą Wójcik – uczestniczką "Big Brothera" – po policzkach Żak ściekały łzy. Justyna Żak zapowiadała niedawno, że jej marzeniem jest opuszczenie "Big Brothera" . Jej zachowanie miało związek z homofobicznymi i rasistowskimi komentarzami ze strony innych uczestników programu.– Oni udają dzieci, że nie rozumieją, o co chodzi w tej sprawie. Pytają, co to znaczy "white power". Naprawdę? Czuję się oszukana przez Wielkiego Brata. W innych krajach tępi się takie zachowanie, a u nas? Już nie mam siły – wyznała Juszes.