"Jestem w TVP czy TVN-ie?". Justyna Żak ma dość programu "Big Brother" i chce odejść z show

Justyna Żak przyznała, że jej marzeniem jest opuszczenie domu Wielkiego Brata. • Fot. Instagram / juszes

o Domu Wielkiego Brata ma wkrótce wejść chłopak Justyny Żak – Paweł Grigoruk. A tymczasem sama Żak przyznała, że "jej największym marzeniem" jest zakończenie swojej przygody z "Big Brotherem". Poszło o brak reakcji na rasistowskie i ksenofobiczne komentarze niektórych uczestników.W niedzielę TVN-owski show opuścił Łukasz Darłak . Niektórzy mieszkańcy Domu Wielkiego Brata w niedopuszczalny sposób żartowali sobie z Darłaka. Padły rasistowskie i homofobiczne komentarze.To bardzo oburzyło Justynę Żak , która przepłakała cały wieczór w łazience. Później przyznała Kasi i Izie, że jej największym marzeniem jest opuszczenie "Big Brothera" . Boli ją, że Wielki Brat nie ukarał osób, które w jej ocenie, złamały regulamin programu.– Nie wierzę w to, do czego zmierza ten program. W czym ja biorę udział? W co się wpakowałam? Jestem w TVP, czy TVN-ie? Bo już nie rozumiem. W życiu bym się nie spodziewała tego po tej stacji. To jest wbrew prawu. Nawoływanie do nienawiści jest przestępstwem – mówiła Żak.I w dość jasny sposób zasugerowała, że należy publicznie przeprosić. – Oni udają dzieci, że nie rozumieją, o co chodzi w tej sprawie. Pytają, co to znaczy "white power". Naprawdę? Czuję się oszukana przez Wielkiego Brata. W innych krajach tępi się takie zachowanie, a u nas? Już nie mam siły – wyznała.