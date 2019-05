"Odzyskamy 100 mld zł dla Polski". Schetyna obnażył "nieudolność PiS" ws. unijnych funduszy

Grzegorz Schetyna w Białymstoku mówił m.in. o odzyskaniu 100 mld zł dla Polski z funduszy UE. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oalicja Europejska wyszła dziś do wyborców z kolejnymi propozycjami. – Stawką tych wyborów są pieniądze na kolejną dekadę. Nasz program to 100 mld zł więcej dla Polski – podkreślał lider PO Grzegorz Schetyna podczas konwencji w Białymstoku. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja.Kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego trwa w najlepsze. W sobotę Koalicja Europejska w Białymstoku przedstawiła nowe pomysły dotyczące m.in. odzyskania unijnych funduszy. Grzegorz Schetyna podkreślał, że te pieniądze zostały utracone przez "nieudolność obecnego rządu".Lider PO w swoim wystąpieniu przekonywał, by dodatkowe środki wydać na "europejską ochronę zdrowia", projekt "Priorytet - praca" dla wyższych płac i Narodowy Program Rozwoju Wsi. – Nasz program w tych wyborach to 100 mld złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. 100 mld więcej dla Polaków – wskazywał polityk.– Czy pieniądze wywalczą ci, którzy przegrywają w Europie 1:27, czy ci, którzy wynegocjowali najlepszy budżet dla Polski? Ci, którzy nazywają flagę unijną szmatą, czy ci, którzy do Unii idą po to, by być w większości rządzącej UE? – dopytywał Schetyna.Szef PO zaznaczał, że obecny stan służby zdrowia w Polsce jest dramatyczny. – Nie zrozumie tego ktoś, kto leczy się na specjalnych zasadach. Ktoś, komu dyrektor szpitala dostarcza kule – dodał w odniesieniu do problemów zdrowotnych Jarosława Kaczyńskiego Wśród zobowiązań dotyczących służby zdrowia znalazło się: skrócenie oczekiwania na wizytę u specjalisty do 21 dni, stworzenie w każdym regionie wysokospecjalistycznego ośrodka walki z nowotworami czy darmowe leki dla kobiet w ciąży, pełny kalendarz szczepień i kompleksowy program walki ze smogiem.