Karol Karski jako rycerz walczący z Krzyżakami. Sezon na dziwne spoty wyborcze uznajemy za otwarty

Spot wyborczy prof. Karola Karskiego podbija Twittera • Fot. Twitter.com/profKarski

ajówka już prawie za nami, a przed nami coraz bliżej wybory do Parlamentu Europejskiego. Czas najwyższy na wysyp spotów, które będą nas nawiedzać w internecie i telewizji. Część z nich - to już tradycja - będzie wywoływać uczucie delikatnego zażenowania. Tak jak filmik z Karolem Karskim, który od razu stał się hitem Twittera.Obecny europoseł jest z wykształcenia prawnikiem, przed laty był sekretarzem stanu w MSZ i posłem na Sejm. Startuje z okręgu obejmującego województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie z pierwszego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości.W swoim spocie Karski walczy z Krzyżakami i obiecuje, że z równą skutecznością będzie zabiegać o interesy Polski w Europie.Karski porównuje wybory do bitwy. "Zadecydujemy jaka ma być Polska na arenie europejskiej: skuteczna czy spolegliwa?" – mówi w spocie. Właśnie ten cytat budzi największe zastrzeżenia internautów. Już wyjaśniamy, co autor miał na myśli w tej niefortunnej wypowiedzi.Przymiotnik "spolegliwy" to owszem ktoś godny zaufania, na którym można polegać, ale potocznie czasem jest używany w negatywnym znaczeniu - jeśli mamy na myśli kogoś uległego. Językoznawcy przestrzegają przed takim użyciem słowa Niektórzy już zauważyli łudzące podobieństwo do "kultowego" spotu Polskiej Partii Narodowej. W filmiku również występują Krzyżacy, a Leszek Bubel walczy w biało-czerwonej zbroi.Internauci szydzą z Karskiego w zbroi nazywając go "zakutym łbem", przypominają mu też głośną akcję sprzed lat z jazdą melexem . Ówczesny poseł PiS, razem z partyjnym kolegą, w czasie służbowego pobytu w hotelu na Cyprze zniszczyli dwa wózki golfowe oraz ściany w hotelu. Byli pijani.Karol Karski jest znany z absurdalnych spotów, które podbiły internet. Zagrał m.in. w przeróbce reklamy piwa