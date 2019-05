Kolejnego "wiosennego lata" nie będzie. Wydano ostrzeżenia przed powrotem... mrozu!

Do Polski wraca mróz. Minusowe temperatury utrzymają się nocą, ale i dni nie będą teraz zbyt ciepłe. • Fot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

W

ubiegłym roku ciepło zawitało nad Wisłę pod koniec marca i nie opuściło naszego kraju aż do jesieni. W wielu regionach wiosna była wręcz niezauważalna, bo temperatura szybko osiągnęła typowo letnie wartości. O powtórce w tym roku nie ma mowy. Na początku maja w Polsce przypomni o sobie zima.Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają złudzeń. W niedzielne popołudnie wydali oni ostrzeżenia aż dla dziewięciu województw. Słynni spece od prognozowania pogody informują, że nad Wisłę wraca mróz.Już nocą z niedzieli na poniedziałek ogarnie on województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie w całości oraz częściowo województwa zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, podlaskie i mazowieckie.Pewnym pocieszeniem jest to, że najzimniej będzie nocą. Jednak w wielu regionach poranki również będą miały raczej zimowy, a nie majówkowy charakter. W najzimniejszych punktach temperatura ma spaść do - 5 °C.Jedynie nieznaczne i krótkotrwałe ocieplenie nastąpi pomiędzy wtorkiem a środą. Później mroźne noce i poranki mają jeszcze powrócić na kilka dni. W najbliższym czasie słońce nie będzie rozpieszczało Polaków nawet w południe. Maksymalne temperatury prognozowane na rozpoczynający się tydzień nie przekraczają 10-12 °Cźródło: IMGW