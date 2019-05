"Polska jest czarnym koniem". Tulia robi furorę na próbach przed Eurowizją w Tel Awiwie

Tulia już w tym miesiącu wystąpi na Eurowizji w Tel Awiwie. • Fot. YouTube.com/Eurovision Song Contest

ch wybór na Eurowizję był sporym zaskoczeniem, ale teraz ludzie nie mają wątpliwości – w Tel Awiwie będzie moc. Polskie reprezentantki – cztery dziewczyny z zespołu Tulia – mogą w europejskim konkursie zajść daleko, co wieszczą im fani po obejrzeniu nagrań z prób.Folkowy zespół Tulia zaśpiewa w półfinale (i oby również w finale) polsko-angielski utwór "Pali się (Fire Of Love)" . Jest oryginalnie i świeżo – dziewczyny połączyły bowiem swoje charakterystyczne ludowe brzmienie z rockowym klimatem. Pod czarno-białym teledyskiem na YouTube nie brakuje pozytywnych komentarzy, w tym od widzów Eurowizji z całej Europy, którzy już deklarują, że zagłosują na Polskę.Teraz takich głosów zachwytu jest jeszcze więcej. Na oryginalnym kanale Eurowizji na YouTube pojawił się bowiem krótki montaż z prób przed polskim występem. Wrażenie robią nie tylko stroje artystek i noszone przez nich korony, ale również oprawa sceniczna. Nie mówiąc już o świetnych głosach czlonkiń Tulii "Piękna próba, oby tak dalej", "Świetne! Powodzenia, Polsko!", "Polsko, jesteś najlepsza" – brzmią komentarze z całej Europy. Wiele osób nie tylko wieści Polsce przejście do finału, ale nawet wysoką lokatę końcową. "Królowe potrzebują koroń. Polska jest czarnym koniem tego konkursu i nie widzę bez nich finału" – napisał ktoś z zagranicy. "Tulia nie zawiodła. Jestem zadowolony, awans do finału bardzo możliwy" – dodał polski użytkownik.Folkowa grupa Tulia powstała w 2017 toku. Tworzą ją cztery dziewczyny: Jolanta Sinkiewicz, Patrycja Nowicka, Dominika Siepa i Tulia Biczak. Tulia zasłynęła z internetowych coverów. Na swoim koncie ma swoją wersję "Nieznajomego" Dawida Podsiadły, a także "Enjoy the Silence" Depeche Mode czy "Nothing Else Matters" zespołu Metallica. Tulia wygrała też w zeszłorocznym 55. konkursie premier na festiwalu w Opolu.Eurowizja 2019 odbędzie się w Tel Awiwie w dniach 14-18 maja. Gościem specjalnym finału będzie królowa popu Madonna . Tulia zmierzy się z europejskimi rywalami w pierwszym półfinale, 14 maja.