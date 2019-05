Skandaliczne działanie Twittera wobec Ochojskiej. Ocenzurowano jej nagranie z niepełnosprawną nastolatką

Twitter zablokował ważne dla Janiny Ochojskiej wideo • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta





"Dzisiaj dowiedziałam się, że nawet algorytmy uważają nas, niepełnosprawnych, za 'nieodpowiednich'" – skomentowała Janina Ochojska skandaliczną decyzję Twittera. Serwis zablokował bowiem nagranie, w którym kandydatka KE do Parlamentu Europejskiego występuje z... niepełnosprawną nastolatką."Drodzy, zamieszczam moje krótkie oświadczenie w związku z oznaczeniem mojego filmiku z kochaną Malwinką przez Twittera jako 'nieodpowiednią treść', mimo niezłamania żadnej z zasad TT" – napisała Janina Ochojska na Twitterze.O co chodzi? Kandydatka Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z 18-letnią Malwiną – córką przyjaciół Ochojskiej, która ma zespół Downa. Nastolatka w sympatycznym wideo mówiła o swoich planach i marzeniach.Nagranie zostało udostępnione w Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a Janina Ochojska przypomniała w nim, jakie prawą mają niepełnosprawni podczas majowych eurowyborów. Podkreśliła również, że osoby z niepełnosprawnościami nie mogą się ukrywać i dawać się zmarginalizować.Jednak wideo, które znalazło się również na Twitterze, zostało nieoczekiwanie zablokowane. Mimo że – jak podkreśliła Janina Ochojska – nie łamie ono żadnych zasad Twittera."Takie sytuacje przypominają mi, że przed osobami niepełnosprawnymi jest długa droga, byśmy mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i publicznym. Dzisiaj dowiedziałam się, że nawet algorytmy uważają nas, niepełnosprawnych, za 'nieodpowiednich;" – napisała Ochojska. Po czym jeszcze raz zaapelowała do osób z niepełnosprawnościami o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja.