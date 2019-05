Ksiądz biskup zasnął w błocie w środku lasu. To zdjęcie obiegło cały świat

Biskup zasnął w błocie w środku lasu. To Javier Román Arias z Kostaryki. • Fot. Facebook.com / Monseñor Javier Román Arias

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

a fotografii widać hierarchę śpiącego w lesie wprost na ziemi. Ksiądz biskup jest stroju cywilnym, z plecakiem na plecach i w ubłoconych butach. W oczy rzuca się duży drewniany krzyż na szyi. Bohaterem zdjęcia jest Javier Román Arias – biskup diecezji Limón w Kostaryce. Nie, duchowny nie zasnął w wyniku upojenia, lecz ze zmęczenia – gdy szedł przez dżunglę, by z darami odwiedzić wiernych w odległych wioskach.Serię kilkudziesięciu zdjęć z długiej wyprawy biskupa Javiera Romána Ariasa do indiańskich wiosek zamieszczono na facebookowym koncie biskupa. Fotografie dokumentują przemarsz przez gęstą dżunglę.W całej kostarykańskiej diecezji Limón posługuje jedynie niespełna 30 księży. Wiernych zaś jest ok. 300 tysięcy. Diecezja liczy 335 tys. mieszkańców, z czego ponad 80 proc. to katolicy. Większość ludzi mieszka w mocno oddalonych od siebie, ukrytych w dżungli wioskach.Fotografie wraz z opisem wędrówki zostały umieszczone na Facebooku przed tygodniem. Największym hitem okazało się zdjęcie, na którym widać biskupa zmęczonego wędrówką, śpiącego wprost na ubłoconej ziemi. W komentarzach pada wiele podziękowań i zapewnień o modlitwie.O biskupie diecezji Limón na Facebooku napisał też polski franciszkanin pracujący w Ameryce Południowej, o. Kasper Mariusz Kaproń ( pisaliśmy o nim tutaj, gdy z rozczarowaniem wypowiadał się o Kościele w Polsce ). Jak wyjaśnił, te zdjęcia nie są niczym wyjątkowym – tak wygląda codzienność biskupa Ariasa."Prawie każdego tygodnia na niedzielę stara się dotrzeć do najbardziej oddalonych wiosek swojej diecezji. Wioski te w zdecydowanej większości są rdzenne, indiańskie, zagubione w dżungli. Dlatego też drogę musi przemierzać głównie pieszo, niosąc na plecach nie tylko żywność, ale także to wszystko co jest potrzebne do sprawowania liturgii" – pisał o kostarykańskim biskupie o. Kaproń.Javier Román Arias ma 56 lat. Biskupem diecezjalnym Limón mianował go papież Franciszek w 2015 r.