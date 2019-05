To było wyjątkowo twarde lądowanie. Jest nagranie z początku podejścia Suchoja Superjet 100

Jest nowe nagranie z tragicznego lądowania na lotniku Szeremietiewo. Zginęło 41 osób. • Fot. Twitter.com/sashakots

ie milkną echa po tragedii, do której doszło na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, gdzie w awaryjnym lądowaniu zginęło 41 osób. W sieci pojawiło się kolejne nagranie pokazujące moment lądowania i chwilę, kiedy samolot Suchoj Superjet 100 zamienił się w kulę ognia.Nowe nagranie opublikowane na Twitterze to kolejny dowód na to, z jakimi problemami zmagali się piloci w czasie próby podejścia do lądowania . W materiale dokładnie widać, jak maszyna dotknęła pasa, a chwilę później odbiła się w górę. Następnie samolot znowu zaczął spadać i po kolejnym zderzeniu z ziemią stanął w płomieniach.Samolot Suchoj Superjet 100-95B leciał z Moskwy do Murmańska. Problemy z maszyną pojawiły się zaraz po starcie. Według nieoficjalnych informacji w maszynę mógł uderzyć piorun. W trakcie awaryjnego lądowania na pokładzie wybuchł pożar – pilot nie zdecydował się bowiem na zrzucenie paliwa nad samą Moskwą, zbiorniki były więc pełne.Początkowo informowano, że zginęła jedna osoba, później pojawiły się doniesienia o 13 ofiarach. Ostatecznie potwierdzono śmierć 41 osób.O tym, że ofiar mogło być mniej , pisał m.in. doświadczony polski pilot, wieloletni Dyżurny Operacyjny Lotniska Chopina w Warszawie Piotr Czuban. Jak ocenił, karygodnym błędem było to, że strażaków nie było na płycie moskiewskiego lotniska już w momencie awaryjnego lądowania.