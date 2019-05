To dlatego ofiar było aż tak wiele. Rosyjskie media o zachowaniu pasażerów po awaryjnym lądowaniu

Pożar samolotu na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Interfax o tym, dlaczego zginęło ponad 40 osób. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Россия 24

ocą polskiego czasu rosyjskie linie lotnicze Aerofłot opublikowały listę ocalałych z niedzielnej katastrofy na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Na liście są 33 nazwiska. To jednak nie wszyscy, którzy przeżyli – ustalana jest tożsamość czterech poszkodowanych. Wiadomo, że zginęło 41 osób. I wiadomo, że ofiar tych mogło być o wiele mniej. Pisze o tym agencja Interfax, wskazując na zachowanie pasażerów już po awaryjnym lądowaniu, gdy samolot płonął.Początkowo rosyjskie służby informowały o jednej ofierze śmiertelnej. Później liczba zabitych wzrosła do 13. Późnym wieczorem polskiego czasu podano bilans o wiele bardziej tragiczny – przeżyło 37 osób spośród 78 na pokładzie Linie lotnicze Aerofłot opublikowały listę 33 osób ocalałych, lista ta ma być jeszcze aktualizowana o cztery nazwiska.Dlaczego zginęło aż 41 osób? Agencja Interfax podaje, że ewakuacja z płonącego samolotu przebiegała prawidłowo. Pasażerowie opuszczali maszynę na nadmuchiwanych trapach (widać to na nagraniu prezentowanym przez kanał Rossija 24). Rozmówca agencji stwierdził, że główną przyczyną śmierci pasażerów w części tylnej samolotu było to, że zamiast jak najszybciej uciekać, próbowali ratować swój bagaż podręczny.Samolot Suchoj Superjet 100-95B leciał z Moskwy do Murmańska. Problemy z maszyną pojawiły się zaraz po starcie. Według nieoficjalnych informacji w maszynę mógł uderzyć piorun. W trakcie awaryjnego lądowania na pokładzie wybuchł pożar – pilot nie zdecydował się bowiem na zrzucenie paliwa nad samą Moskwą, zbiorniki były więc pełne.Niektórzy pasażerowie feralnego lotu nagrywali moment awaryjnego lądowania . Na filmikach widać płomienie na zewnątrz maszyny, słychać przejmujące, rozpaczliwe krzyki i płacz.O tym, że ofiar mogło być mniej, pisał też doświadczony polski pilot, wieloletni Dyżurny Operacyjny Lotniska Chopina w Warszawie Piotr Czuban. Jak ocenił, karygodnym błędem było to, że strażaków nie było na płycie moskiewskiego lotniska już w momencie awaryjnego lądowania.źródło: interfax.ru