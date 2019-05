"Samotność", "Dziady" i wolność. Tematy matury z polskiego były na czasie, ale uczniowie są załamani

Za uczniami matura z języka polskiego. Niektórzy są załamani • Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

pierwszym dniu tegorocznych matur uczniowie mierzyli się z egzaminem z języka polskiego. Temat rozprawki i wiersz z części podstawowej wydawały się bardzo interesujące i aktualne. Co innego sądzą maturzyści, którzy rozpaczają w postach na Twitterze.Temat tegorocznej rozprawki brzmiał: "Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie". Maturzyści musieli się odwołać do zacytowanego fragmentu III cz. "Dziadów", całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. Do wyboru była też interpretacja wiersza Anny Świrszczyńskiej "Samotność".Czytając wpisy na Twitterze - dużo maturzystów uznało tegoroczny egzamin za trudny. Delikatnie mówiąc.Poniżej przedstawiamy arkusze do egzaminu na poziomie podstawowym.Dodajmy, że w czasie pierwszego dnia egzaminów miało miejsce sporo incydentów. Odnotowano między innymi liczne alarmy bombowe w szkołach Do sieci wyciekły zdjęcia arkusza maturalnego . Problem w tym, że wraz z... numerem PESEL