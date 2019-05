Będzie kolejne przemówienie Tuska w Polsce. Szef RE weźmie udział w ważnym wydarzeniu

Donald Tusk podczas przemówienia w Warszawie 3 maja. Teraz został zaproszony do Poznania. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

eszcze nie ucichły komentarze po ostatnim wystąpieniu Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, a szef Rady Europejskiej szykuje się do kolejnego wydarzenia na innej polskiej uczelni. To będzie okazja do wygłoszenia następnego wykładu przez byłego premiera. Wykład, który Donald Tusk wygłosił 3 maja w Warszawie wzbudził mnóstwo emocji. Już wcześniej sam szef Rady Europejskiej zapowiadał, że będzie miał do powiedzenia "coś ciekawego", czym tylko podgrzewał ciekawość, ale w końcu stało się jasne, że jego słowa nie będą schodzić z czołówek jeszcze długo.Tymczasem okazuje się, że Tusk szybko znowu zawita do Polski, ale tym razem będzie gościł w Poznaniu. Przewodniczący Rady Europejskiej ma być gościem głównych uroczystości z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. "7 maja o 14.00, w Auli UAM, weźmie udział w uroczystym posiedzeniu senatów wszystkich uczelni" – czytamy na profilu uniwersytetu na Twitterze.Poznańska uczelnia potwierdziła, że w programie spotkania jest również wystąpienie przewodniczącego RE.Tusk tak jak obiecał, po zakończonym wykładzie w Warszawie spotkał się z Polakami zgromadzonymi przed Auditorium Maximum. Słowa, które do nich skierował, były kwintesencją całego wykładu i niosły za sobą jeszcze mocniejszy przekaz.