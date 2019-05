Weronika Rosati zmieniła nazwisko dziecka. W dokumentach podała, że ojciec jest... nieznany

Trwa sądowy bój o prawa do córki Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego. • Fot. Instagram / weronikarosati

Bartosz Świderski

K

onflikt o córkę między Weroniką Rosati a Robertem Śmigielskim rozgorzał na dobre. "Super Express" dotarł do amerykańskich dokumentów, w których aktorka napisała, że ojciec jej dziecka... nie jest znany.Para rozstała się w lipcu ubiegłego roku, tuż po narodzinach córki. Od tamtej pory między Weroniką Rosati a Robertem Śmigielskim trwa walka o prawa do opieki nad córką. W Stanach Zjednoczonych aktorka zmieniła nazwisko dziecka z Elizabeth Valentina Śmigielska na Elizabeth Valentina Rosati. We wniosku o zmianę personaliów córki aktorka zaznaczyła też, że ojciec dziewczynki jest nieznany.Oprócz podania informacji, że ojciec jest nieznany, w powodach złożenia wniosku Weronika Rosati napisała, że Śmigielski jest "nieobecny" w życiu córki, ma "skandaliczną przeszłość" oraz noszenie jego nazwiska będzie "uciążliwe" dla dziecka.– Śmigielski po konsultacjach z prawnikami dowiedział się, że Weronika nie mogła bez jego wiedzy i zgody zmienić nazwiska córce. Dlatego też zamierza iść z tą sprawą do sądu i przywrócić dziewczynce swoje nazwisko – mówił przyjaciel ortopedy w rozmowie z "Super Expressem".Dodajmy, że przed majówką Śmigielski rozpoczął walkę w sądzie w Warszawie o o ustalenie opieki nad dziewczynką, a także o ustalenie alimentów. Śmigielski zaproponował 4 tys. zł. Weronika Rosati ma domagać się znacznie wyższych alimentów – 22 tys. złotych. Aktorka twierdzi, że wniosek, który wpłynął do sądu ze strony ojca, jest pełen przekłamań . Zdaje sobie też sprawę, że Śmigielski będzie dalej walczył o przywrócenie poprzedniego nazwiska córce. Rosati przypuszcza, że robi to, by odwrócić uwagę od sprawy przemocy domowej, o której opowiedziała w wywiadzie Źródło: "Super Express"