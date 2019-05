"Wyzywali nas od łamistrajków". Nauczyciele z tej szkoły przekazali część swoich wypłat dla strajkujących

Nauczyciele z SP nr 8 w Świeciu nie strajkowali. Ale część zarobionych w tym czasie pieniędzy przekazali na Fundusz Strajkujących. • Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

ich szkole strajku nie było. Ale nie dlatego, że nie chcieli. Bardzo chcieli, ponad 90 procent nauczycieli poparło akcję. Gdy okazało się, że Solidarność podpisała porozumienie z rządem, dla nich oznaczało to jedno – żadnego strajku u nich nie będzie. – Byliśmy wściekli, rozczarowani, rozgoryczeni, popieraliśmy strajk – mówi naTemat jedna z nauczycielek SP nr 8 w Świeciu. Dlatego potem nawet się nie wahali. Część zarobionych w tym czasie pieniędzy przekazali na Fundusz Strajkujących.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kazimierza Ecksteina w Świeciu nie mogła strajkować, ponieważ referendum organizowała w niej nauczycielska Solidarność, a nie ZNP. I choć ponad 90 procent z prawie 70 nauczycieli opowiedziało się za strajkiem, nic z akcji protestacyjnej nie wyszło.



Warto o tym pamiętać zanim ktoś kogoś okrzyknie łamistrajkiem, bo pewnie niejedna szkoła była w podobnej sytuacji. Dzień, w którym Solidarność podpisała porozumienie z rządem, dla wielu nauczycieli tej podstawówki w Świeciu był straszny. Dlatego tak bardzo chcieli pokazać, że popierają strajkujących.







My nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kazimierza Ecksteina w Świeciu informujemy, iż większość z nas solidaryzuje się ze strajkującymi Kolegami i Koleżankami. Niestety z przyczyn formalnych nie możemy przyłączyć się do strajku.





– W ogóle nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, że Solidarność się wycofa. Wielu nauczycieli było rozczarowanych, część poszła na zwolnienia lekarskie. Czuliśmy rozgoryczenie i wściekłość, bo nie mogliśmy pokazać, że też jesteśmy za strajkiem. Patrzyliśmy jak inni na nas patrzą z wyrzutem, że my nie strajkujemy. Niektórzy nie rozumieli dlaczego. Ale nic nie mogliśmy już zrobić – opowiada naTemat Iwona Haber, nauczycielka matematyki.Mówi, że w pierwszych dwóch dniach strajku atmosfera była straszna. Walczyli o strajk do końca. Próbowali dołączyć do ZNP, ale było już za późno.Dyrektor szkoły przedstawia sytuację obrazowo. – Decyzja Solidarności podziałała tak, jakbym śmignął batem narowistego konika. Zdenerwowało to mnóstwo nauczycieli, było niesamowite wzburzenie. Część poszła na L4. W pewnym momencie w szkole było 40 kilku nauczycieli – mówi nam Sylwester Gmys.Opowiada też o tym, co spotykało jego nauczycieli: – Wyzywano ich od łamistrajków, od sługusów, padały nieprzyjemne słowa. A to przecież nie ich wina. Kolegom z sąsiednich szkół puszczały nerwy.Dlatego, gdy pojawiła się taka możliwość, postanowili pokazać, jak bardzo solidaryzują się ze strajkującymi nauczycielami. Na stronie szkoły , oraz na jej profilu na FB, pojawił się komunikat."My nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu, solidaryzując się ze strajkującymi nauczycielami, postanowiliśmy część w tym czasie zarobionych pieniędzy , przekazać naFUNDUSZ STRAJKUJĄCYCH. Niestety w tak ważnej dla nas sprawie nie mogliśmy być z Wami. WYCIĄGAMY WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ !!!".Zamieścili screen potwierdzenia wpłaty 6 900 zł. – Pomyśleliśmy, że gdybyśmy strajkowali, na pewno nie dostalibyśmy pieniędzy za czas strajku. To może chociaż częściowo podzielimy się ze strajkującymi naszymi wypłatami? Pomysł chwycił. Choć tyle mogliśmy zrobić – mówi Iwona Haber.Na stronie szkoły znajdziemy jeszcze jeden komunikat:W zbiórce wzięła udział większość nauczycieli. Wpłacali po 250 zł, 100 zł. Komentujący w internecie zareagowali z uznaniem. "Brawo Wy. Niesamowity gest", "Wspaniała inicjatywa" – oceniają.– Nauczyciele chcieli pokazać, że nie jesteśmy łamistrajkami, jak niektórzy nas nazwali. Że sercem i duszą jesteśmy ze strajkującymi. I to nie jest tak, że nie strajkowaliśmy, bo baliśmy się o utratę wynagrodzeń – mówi dyrektor.Jak strajk wpłynął na tę szkołę? – Dziś część osób jest zdecydowana zapisać się do ZNP. Czekamy na spotkanie z przewodniczącą w naszym regionie. Jeśli rząd nie zmieni postępowania, akcja protestacyjna będzie dalej trwała a w szkole będziemy mieli drugi związek i będziemy działać – odpowiada nauczycielka.Słowa, które nauczyciele ze Świecia napisali na końcu: "Wyciągamy wnioski na przyszłość" można odebrać jako deklarację udziału w strajku w przyszłości. Ale okazuje się, że nie tylko. – Chodzi o wybory, to po pierwsze. Po drugie, o organizację związkową Solidarność, bo część jej członków już rzuciła legitymacją. Straciła swój autorytet – mówi Sylwester Gmys.Sam wpłacił część swojego wynagrodzenia na Fundusz Strajkujących . I z obawą myśli, co będzie dalej. Przypomina, że padło wiele słów, władze w Warszawie też nie szczędziła szkołom komentarzy. Było straszenie dyrektorów Państwową Inspekcją Pracy i innymi konsekwencjami.– Niektóre okoliczne szkoły przeżywają naprawdę ciężkie chwile. Podział, jaki się zarysował między ludźmi jest nie do odrobienia. To tak, jakbym zalał pół Polski wodą, a następnie szybko osuszył i powiedział, że nic się nie stało. Jak nic się nie stało? Wszystko, co zamokło, nadaje się do wyrzucenia, a nie do użytku. I tak stało się z polską szkołą. To jest nie do odrobienia – mówi dyrektor, z 30-letnim doświadczeniem w szkole.