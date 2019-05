Zdziwieni, że w "Avengersach" zabrakło gwiazdy "13 powodów"? Twórcy filmu wskazali przyczynę

Twórcy "Avengersów" wyjaśnili dlaczego z najnowszej części filmu wycięto sceny z Katherine Langford. • Fot. Instagram / katherinelangford / Facebook / Avengers

o zobaczeniu zwiastuna "Avengersów" fani serii Marvela spodziewali się, że w filmie zobaczą gwiazdę serialu "13 powodów" – Katherine Langford. Twórcy wyjaśnili, dlaczego tak się stało.Langford miała wcielić się w rolę Morgan – nastoletniej córki Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.). Ostatecznie jednak sceny z jej udziałem zostały wycięte z filmu. W podcaście HappySadConfused prowadzonym przez Josha Horowitza, reżyserzy "Avengersów" – Joe i Anthony Russo powiedzieli, że scena z udziałem Langford była zbyt zawiła dla publiczności.– Był taki pomysł, żeby Tony wszedł do metafizycznej stacji, do której wchodzi Thanos, gdy pstryka palcami. I tam miała stać przyszła, starsza wersja jego córki – opowiadał Joe Russo. Reżyser dodał, że intencją sceny było to, żeby córka Iron Mana wybaczyła swojemu ojcu. Publiczność, która oglądała tę wersję filmu, nie zrozumiała jednak tej sceny.– Stwierdziliśmy, że nie czujemy emocjonalnego związku ze starszą wersja jego córki. Nie rezonowała z nami na poziomie emocjonalnym – tłumaczył Anthony Russo.