"Zaczną się dziać rzeczy bardzo niedobre". Kaczyński snuł wizję Polski po przegranej PiS

Jarosław Kaczyński przekonywał mieszkańców Lublina, że powinni głosować w wyborach samorządowych. • Fot. Screen / TVP Info

arosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Lublina. Przekonywał ich, że powinni wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie przestrzegł, co się może stać, jeśli wybory wygrałaby obecna opozycja, czyli Koalicja Europejska.– To jest szansa na to, że będzie inaczej w Unii Europejskiej i w Polsce, bo jeżeli te wybory wygraliby nasi przeciwnicy, a ich prawdziwe poglądy można było niedawno zobaczyć i usłyszeć, to wtedy naprawdę w naszym kraju zaczną się dziać rzeczy bardzo, bardzo niedobre – przestrzegał prezes PiS w Lublinie.Kaczyński podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć w Parlamencie Europejskim dużą reprezentację. – Jest bardzo ważne, żeby reprezentacja "dobrej zmiany" była możliwie liczna, była duża i żeby się liczyła – przekonywał, wskazując na kandydaturę Elżbiety Kruk – to numer jeden na liście lubelskiej PiS do Europarlamentu.Ostatnio na konwencji regionalnej PiS Kruk przekonywała , że trzeba walczyć z laicką UE, a Europa musi wrócić do klasycznych, chrześcijańskich wartości.Kaczyński, który zachwalał Kruk jak tylko potrafił, podkreślił, że była szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest "bardzo doświadczonym parlamentarzystą", ma za sobą amerykańskie studia i – chyba najważniejsze – przyjaźniła się z Lechem Kaczyńskim.Lider PiS zdaje się być w bojowym nastroju przed wyborami do PE. Starał się przekonywać, że są one bardzo ważne. Jego zdaniem, wyborcy muszą "odrzucić przeświadczenie, że to nie ma sensu, bo ważniejsze są wybory samorządowe".– Mimo wściekłych kontrataków, mimo oszukańczych filmów, nie udało nas się powstrzymać, zdobyliśmy przyczółek, a potem zdobyliśmy władzę w Polsce. I dziś znów ją mamy, to też warto wspomnieć – tak brzmiała puenta Jarosława Kaczyńskiego.żródło: gazeta.pl