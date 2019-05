W taki sposób Liverpool zapewnił sobie finał Ligi Mistrzów. Obrońcy Barcelony zachowali się jak amatorzy

Goście z Barcelony zachowali się przy rzucie rożnym, jakby grali na co dzień w lidze amatorskiej. • Fot. Twitter / Kadr z meczu

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

e wtorkowy wieczór Liverpool zaszokował świat i pokonał Barcelonę aż 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów, dzięki czemu odrobił straty z pierwszego spotkania i awansował do wielkiego finału. Warto jednak zwrócić uwagę na okoliczności czwartej bramki, która dała gospodarzom awans. Zawodnicy Liverpoolu wykazali się sprytem. Czego nie można powiedzieć o gościach.Była 79. minuta meczu, a Liverpool szykował się do rzutu rożnego. Szykowali się do niego również goście, którzy leniwie rozstawiali się w swoim polu karnym.Wtedy do piłki w narożniku boiska podszedł Alexander-Arnold, który ośmieszył całą drużynę Blaugrany. W pierwszej chwili zostawił piłkę do rozegrania Shaqiriemu, ale po zrobieniu kilku kroków… błyskawicznie podbiegł do niej z powrotem i dośrodkował do zupełnie niepilnowanego Origiego.Podanie było celne, a sam Origi nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce tuż obok zaskoczonych gości. Wszystko doskonale widać na tym nagraniu:Dzięki tej bramce gospodarze zapewnili sobie awans do finału . Przypomnijmy, że Liverpool zagra w nim z Ajaksem Amsterdam lub Tottenhamem. Drugiego finalistę poznamy dziś wieczorem.