Nowe informacje ws. zabójcy Adamowicza. O jego losie zadecydują psychiatrzy z Krakowa

tefan W., podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, został przewieziony do Krakowa. Według informacji podanych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku W. zostanie tam poddany dalszej obserwacji psychiatrycznej.– Biegli, którzy przeprowadzili jednorazowe badanie sądowo-psychiatryczne podejrzanego, nie byli w stanie ocenić stanu jego poczytalności. Zawnioskowali o przeprowadzenie obserwacji – powiedziała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Na ich wniosek sąd w marcu zdecydował o umieszczeniu Stefana W. w areszcie śledczym w Krakowie. Tam według informacji mediów znajduje się specjalistyczny oddział psychiatryczny przystosowany do obserwacji sprawców ciężkich przestępstw.Maksymalnie W. może przebywać pod obserwacją w Krakowie osiem tygodni. Po tym czasie biegli będą musieli złożyć ponownie wniosek do sądu w sprawie ewentualnego przedłużenia tego terminu.Już wcześniej spekulowano, że jednorazowe badanie może okazać się niewystarczające do ustalenia poczytalności sprawcy morderstwa w Gdańsku . Przypomnijmy, z informacji Służby Więziennej wynika, że w czasie 5,5-letniego pobytu Stefana W. w więzieniu odbył on 20 konsultacji psychiatrycznych. Lekarze stwierdzili u niego schizofrenię . W. był na nią leczony, jednak po jakimś czasie odmówił przyjmowania leków.źródło: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku