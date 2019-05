Rosjanie zgadzają się na nowe badania Tu-154M. Nadal odmawiają jednak zwrotu wraku

Rosjanie zgodzili się na ponowne przebadanie wraku Tu-154. • Fot. Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

osjanie wydali zgodę na ponowne przebadanie wraku Tu-154M. Szczątki samolotu nie wracają do Polski, eksperci mogą je oglądać na miejscu w Smoleńsku. Wrak pozostaje dla Rosjan dowodem rzeczowym i na razie nie zostanie wydany stronie polskiej.Zbliżają się wybory, więc na tapet wraca temat wraku prezydenckiego Tu-154 . Z oświadczenia opublikowanego na stronie Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej wynika, że Kreml wydał zgodę na ponowne przebadanie szczątków samolotu. Oględziny mają dotyczyć agregatów, podzespołów i elementów konstrukcyjnych, a odbyć się mają na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku.Czy zgoda jest czymś przełomowym w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej? Raczej nie. Strona polska już 12 razy badała pozostałości po samolocie, którym polska delegacja leciała 10 kwietnia 2010 roku do Smoleńska. Jakąś nowością byłaby informacja o powrocie wraku do Polski, ale tak się na razie nie stanie. Strona rosyjska poinformowała, że wrak pozostaje dowodem rzeczowym i nie zostanie wydany.źródło: sledcom.ru