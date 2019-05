Loty rosyjskich Suchojów odwołane przez kłopoty techniczne. Pasażerowie obawiają się kolejnej katastrofy

W niedzielnej katastrofie zginęło 41 osób. • Fot. Twitter.com/sashakots

P

o tragicznym pożarze na lotnisku w Moskwie anulowano lub opóźniono około 11 rejsów samolotów Suchoj Superjet 100. Wszystko przez to, że w maszynach dostrzeżono usterki. Pasażerowie zażądali zmiany samolotów.W niedzielę samolot pasażerski linii Aerofłot był zmuszony awaryjnie lądować na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo. Suchoj Superjet 100-95B miał odbyć rejs z rosyjskiej stolicy do Murmańska, jednak po starcie, z powodu złych warunków pogodowych, pojawiły się komplikacje. Piloci wylądowali z powrotem na lotnisku. Niestety w maszynie doszło do pożaru, w wyniku którego zginęło 41 osób (z 78 znajdujących się na pokładzie)Po niedzielnej katastrofie doszło do kolejnych problemów z Superjetami. Dotyczyło one m.in. rejsu z Moskwy do Rygi, podczas którego pasażerowie poczuli zapach spalonych przewodów elektrycznych. Zażądano wówczas zmiany samolotu. Sporo lotów było również opóźnionych z powodu problemów technicznych. Rejs Suchoja, który miał lecieć z Moskwy do Rostowa nad Donem, został odwołany w wyniku zepsutego wskaźnika sterowniczego.Według rosyjskiej agencji informacyjnej RBK blisko 11 lotów zostało albo odwołanych, albo opóźnionych na lotnisku Szeremietiewo w środę 8 maja. Aerofłot nie skomentował na razie doniesień o problemach z Superjetami.Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, jakie były przyczyny spłonięcia SSJ-100. Jak podają rosyjskie media, piloci samolotu byli najprawdopodobniej winni całej tragedii . To oni m.in. podjęli decyzję o przelocie przez front burzowy.źródło: Radio Free Europe