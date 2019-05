Bezlitosny sondaż dla Anny Zalewskiej. Polacy pokazali, co myślą o jej starcie w wyborach do PE

Zdaniem Polaków Anna Zalewska nie powinna startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

a głowę Anny Zalewskiej jeszcze sypią się gromy w związku ze strajkiem nauczycieli. Tymczasem Polacy w sondażu dla "Super Expressu" pokazali, co myślą o starcie minister edukacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego.To nie jest dobry czas w politycznej karierze Anny Zalewskiej. Najpierw wszyscy zastanawiali się, dlaczego szefowa resortu edukacji została "schowana" przez PiS, kiedy trwał ogólnopolski strajk szkolny. Teraz "Super Express" opublikował sondaż, który jasno pokazuje, co Polacy myślą o planach Zalewskiej związanych ze startem w wyborach do PE 56 proc. badanych uważa, że wobec sytuacji w polskiej oświacie szefowa resortu edukacji nie powinna kandydować do Europarlamentu. Z kolei 15 proc. ankietowanych nie widzi nic złego w tym, że Zalewska będzie ubiegać się o mandat. 29 proc. badanych nie miało zdania na ten temat. Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "SE" przeprowadzono w dniach 26-29 kwietnia na próbie 1031 dorosłych Polaków.Niedawno w naTemat informowaliśmy, że nauczyciele planują zablokować Annie Zalewskiej drogę ucieczki do Brukseli. Chcą, by minister odpowiedziała za "deformę edukacji". Dlatego też masowo pobierają zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania i planują ruszyć na Dolny Śląsk czy Opolszczyznę, żeby w wyborach do Parlamentu Europejskiego poprzeć kontrkandydata Zalewskiej.źródło: "Super Express"