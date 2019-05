Zaskakujący pomysł Wałęsy. W wywiadzie dla szwedzkiej gazety zaproponował... likwidację UE

Lech Wałęsa proponuje likwidację Unii Europejskiej w obecnym kształcie. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

N

adszedł czas na likwidację Unii Europejskiej – powiedział Lech Wałęsa w wywiadzie dla szwedzkiego dziennika "Aftonbladet". Gazeta określiła propozycję byłego prezydenta Polski jako "drastyczną". – Musimy zacząć od początku – trwał przy swoim Wałęsa i zaproponował budowę nowej wspólnoty.– UE powstała w zupełnie innych warunkach niż te, które mamy obecnie. Przez długi czas ostrzegałem Niemcy i Francję, że nie da się uratować UE, jeśli państwa członkowskie pójdą tak daleko w różnych kierunkach – zaznaczał Lech Wałęsa W rozmowie z "Aftonbladet" przekonywał, że w takiej sytuacji łatwiej będzie zlikwidować UE w obecnym kształcie i zacząć wszystko od nowa. – Ale oni mnie nie słuchają. Wszystkie kraje UE powinny zostać ponownie zmuszone do ubiegania się o członkostwo we wspólnocie – ocenił i zaproponował nowe rozwiązanie: stworzenie listy 10 obowiązków i 10 praw dla państw członkowskich.Zdaniem byłego prezydenta, dzięki nowej technologii stworzyliśmy globalny świat, na który ludzie nie są naprawdę gotowi. – Musimy najpierw porozmawiać o tym, jak chcemy iść dalej – kontynuował."Aftonbladet" w artykule zauważa, że Wałęsa jest w bardzo dobrej formie. "Włosy wyglądają jak nowe i idealnie leżą. Wąsy, podobnie jak włosy są całkowicie białe i bardzo zadbane" – czytamy. Dziennik podkreślił też, że były prezydent RP przed wyborami do Parlamentu Europejskiego czuje się trochę zagubiony. – Nie wiem, na kogo zagłosować. Będę głosował, muszę. Wybiorę najmniej szkodliwą opcję – zapewniał Wałęsa.źródło: "Aftonbladet"