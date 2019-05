Franciszek walczy z pedofilią w Kościele. Wprowadza zasady, które będą obowiązywać księży i zakonnice

Nowe zasady zobowiązują wszystkich przedstawicieli Kościoła do zgłaszania przypadków wykorzystywania przemocy seksualnej. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

czwartek papież Franciszek ustanowił nowe procedury, według których wszyscy przedstawiciele Kościoła będą zobowiązani zgłaszać każdy przypadek molestowania i przemocy seksualnej. Dokument ma być odpowiedzią Watykanu na skandale pedofilskie, które w ostatnim czasie coraz częściej dotyczą katolickich duchownych.Nowe zasady zostały spisane w dokumencie w formie motu propio i następnie podpisane przez głowę Kościoła katolickiego w poniedziałek 7 maja. Ustalone procedury mają wejść w życie 1 czerwca. Papieskie decyzje są realizacją zapowiadanych przez Kościół działań, które Franciszek przedstawił podczas szczytu przewodniczących episkopatu na temat ochrony nieletnich osób w Kościele w lutym tego roku.W dokumencie noszącym nazwę "Vos estis lux mundi" (Wy jesteście światłem świata) papież odniósł się m.in. do molestowania osób poniżej 18 roku życia oraz osób dorosłych, które są niepełnosprawne psychicznie lub fizycznie. Uwzględnił także kwestie posiadania i dystrybucji pornografii dziecięcej przez księży. Nowe zasady mają wprowadzać we wszystkich diecezjach system, dzięki któremu bezproblemowo będzie można zgłaszać wszelkie nadużycia.Papież zapewnił, że jeżeli biskupi lub inni przedstawiciele Kościoła będą zatajać przypadki przemocy seksualnej, zostanie wobec nich wszczęte śledztwo. Najnowsze zasady nie zobowiązują jednak nikogo do zgłaszania przypadków molestowania na policję. Franciszek wypowiadał się już wcześniej na temat pedofilii . – Osoba konsekrowana, wybrana przez Boga, by prowadzić dusze do zbawienia, poddaje się swojej ludzkiej słabości, czy też chorobie, stając się w ten sposób narzędziem szatana. W wykorzystywaniu widzimy rękę zła, która nie oszczędza nawet niewinności dzieci – powiedział papież pod koniec lutowego szczytu w Watykanie źródło: "The New York Times"