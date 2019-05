Tusk podjął istotną decyzję. Wyznaczył termin, w którym zapaść mają ważne zmiany w UE

Tusk zdecydował kiedy wybrani zostaną szefowie unijnych instytucji. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ybory do europarlamentu już za pasem. Ale nowy skład osobowy polityków w Brukseli, to nie jedyna zmiana, która nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Trzeba także wybrać szefów unijnych instytucji. O tym, kiedy ruszy ten proces, poinformował na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało już niewiele, bo jedynie ponad dwa tygodnie. To wtedy Europejczycy zdecydują, kto przez kolejne cztery lata ma reprezentować ich kraje w Brukseli. Następne miesiące to także wybór szefów unijnych instytucji. O tym, kiedy ruszy proces nominacyjny, napisał na Twitterze Donald Tusk "Wyznaczyłem na 28 maja specjalne posiedzenie Rady Europejskiej, żeby rozpocząć proces nominowania kolejnych przywódców instytucji UE. Powinno być szybko, skutecznie i zgodnie z naszymi traktatami. Jeśli konsensus w tej sprawie okaże się trudny, nie będę odżegnywać się od oddania tych decyzji pod głosowanie w czerwcu" – poinformował szef Rady Europejskiej Powyższa deklaracja Tuska padła podczas szczytu EU w Sybinie , gdzie przywódcy przyjęli porozumienie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Unijni liderzy są zgodni, że zjednoczona UE ma "większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie". Podpisana w Sybinie deklaracja ma skupiać się na działaniach wspólnotowych i aktywizowaniu ludzi młodych, którzy mają być przyszłością UE.