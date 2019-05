"Wiadomości" przesunęły granicę absurdu. Z materiału o Wałęsie zrobiono laurkę dla PiS

W "Wiadomościach" pokazano PiS jako obrońcę obecności Polski w UE. • Fot. screen "Wiadomości" TVP

ech Wałęsa i Grzegorz Schetyna chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, ale na ich drodze stoi… PiS – taki obraz wysuwa się z materiału pokazanego w "Wiadomościach" TVP.Wszystko zaczęło się od wywiadu, którego Lech Wałęsa udzielił szwedzkiemu dziennikowi "Aftonbladet" . Były prezydent stwierdził, że "nadszedł czas na likwidację Unii Europejskiej" i zaproponował budowę nowej wspólnoty. Właśnie z tej wypowiedzi powstał materiał w czwartkowym wydaniu "Wiadomości" TVP."W 15. rocznicę przystąpienia Polski do UE Lech Wałęsa proponuje zniszczenie europejskiej wspólnoty, która jego zdaniem straciła sens istnienia" – słyszymy na początku. Później byłemu prezydentowi wytknięto, że "od kilkunastu miesięcy angażuje się w kampanię wyborczą Koalicji Europejskiej". I się zaczęło.W materiale przypomniano wypowiedź Andrzeja Dudy, który podkreślał, że "każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do naszej obecności w UE, postępuje wbrew interesowi Polski".W dalszej części na pierwszym planie znalazł się Grzegorz Schetyna. Zauważono, że jest on "jedynym politykiem dużego ugrupowania w Polsce, który stale mówi o scenariuszu wyjścia Polski z UE". Przypomniano, że w 2016 r. proponował referendum w tej sprawie.Materiał kończy się wątkiem, który ma pokazać, że to PiS broni polskiej przynależności do UE. Jako przykład podano wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. – Nie widzimy miejsca Polski gdzieś indziej niż w UE, bo po prostu takiego miejsca w Europie dzisiaj nie ma – mówił prezes PiS w październiku 2018 r.Po tym, jak o słowach dotyczących likwidacji UE zrobiło się głośno, Lech Wałęsa napisał kilka słów na Facebooku. "Nigdy, nigdzie, nikomu nie powiedziałem że jestem za rozwiązaniem UE, wręcz przeciwnie. Autor artykułu albo nie zrozumiał albo celowo zmienił sens mojej wypowiedzi" – stwierdził były prezydent.