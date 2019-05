Byli najgłośniejszą parą "Big Brothera". Juszes i Paweł opuszczają program

Juszes i Paweł odeszli z programu. • Fot. Instagram / bigbrother.tvn7

Bartosz Świderski

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oniec uprawiania związkowej dramy na oczach widzów "Big Brothera". Paweł Grigoruk stwierdził, że wychodzi z programu i nie wyobraża sobie, że Justyna Żak miałaby zostać w domu Wielkiego Brata bez niego. W ten sposób żegnamy się z parą youtuberów.Paweł trafił do programu niecałe dwa tygodnie temu i od tamtej pory zdążył mocno namieszać w losach innych uczestników "Big Brothera". Zwłaszcza w programowym życiu swojej dziewczyny – Justyny Żak , która jest w domu Wielkiego Brata od samego początku. W czwartek mężczyzna zdecydował, że wspólnie z Juszes wracają do zewnętrznego świata.– Odchodzimy. Nie wyobrażam sobie, żeby Justyna została tutaj, kiedy ja będę wracał do świata zewnętrznego – mówił Grigoruk w rozmowie z innymi uczestnikami. W programie "Big Brother Nocą" potwierdzono, że para nie będzie kontynuowała mieszkania w domu Wielkiego Brata.– Mnie tu nikt nie rozumie. Już nie chcę być z tymi ludźmi. Niech oni tu sobie siedzą, niech się bawią, niech się prześlizgują do finału, niech jedno z nich wygra ten hajs, a ja tu po prostu nie pasuję. Ja tu przyszłam w innym celu i najwidoczniej to był mój błąd, że nie wpadłam na to, że ten program będzie o czym innym i taka osoba jak ja będzie tylko kosmitką i kozłem ofiarnym. Nie chcę się w to bawić, już mam dosyć – wyznała Juszes