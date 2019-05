Już do ciebie jedzie… Tramwaj zwany Pożądaniem

10 maja rozpocznie się 8. edycja ogólnopolskiej kampanii pn. "Tramwaj zwany Pożądaniem” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. • Materiały prasowe

M

yślisz, że kwestia zakażenia wirusem HIV nie dotyczy ciebie? Dotyczy każdego z nas bez względu na wiek, status społeczny, czy materialny. Nie ma grup ryzyka, jeśli chodzi o to zakażenie, są za to ryzykowne zachowania. Dlatego już po raz ósmy, 10 maja, ulicami 15 miast, ruszy Tramwaj zwany Pożądaniem. Tramwaj, który może uratować ci życie, bo przecież pożądanie dotyczy każdego z nas.

Liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową w tym szczególnie HIV rośnie z roku na rok. O seropozytywnym statusie dowiadują się w Polsce średnio 3-4 osoby dziennie. Co gorsza, ludzie żyjący z HIV często nie zdają sobie z tego sprawy, gdyż początkowe stadia są zwykle bezobjawowe.



Tymczasem szybka diagnoza i podjęcie terapii to klucz do sukcesu w walce z epidemią. Właśnie z tą myślą realizowana jest łącząca zabawę z edukacją kampania "Tramwaj zwany Pożądaniem”.

Katarzyna Rylewicz IFMSA-Poland, Koordynator Ogólnopolski projektu Tramwaj zwany Pożądaniem Co szczególnie smutne w czasach, gdy mamy dostęp do bezpłatnej, skutecznej i bezpiecznej w długim terminie terapii, zarejestrowano aż 29 zgonów na AIDS w tym 3 w tej grupie wiekowej. Szacuje się, że ponad 50 proc. osób z HIV w naszym kraju nie wie o swoim seropozytywnym statusie, co wynika głównie ze strachu przed wykonywaniem testów. Dlatego nasza kampania ma przede wszystkim na celu oddemonizowanie wirusa.

Tramwaje i autobusy zwane pożądaniem pojadą w tym roku według następującego harmonogramu:



10 maja - Kraków, Lublin

11 maja - Gdańsk 17 maja - Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn

20 maja – Zielona Góra

23 maja – Opole, Radom

24 maja – Białystok, Szczecin

25 maja - Katowice

28 maja - Wrocław



Kalendarz przejazdów w grudniu jest jeszcze ustalany. Akcja pod koniec roku będzie obejmować trzy miasta: Bydgoszcz, Gdańsk i Warszawę.

Zakażenie HIV to nie "koniec świata”, jeśli człowiek o nim wiem. "Koniec świata" to nieleczone zakażenie HIV , bo brak leczenia może prowadzić nie tylko do rozprzestrzeniania się zakażenia, ale także do zachorowania na AIDS i śmierci osoby, która jest zakażona.Statystyki dotyczące epidemiologii HIV w Polsce mogą niepokoić. W ubiegłym roku zanotowano 1275 nowych zakażeń, z czego 31 proc. dotyczyło osób w kategorii wiekowej 20 - 29. Tramwaje i autobusy zwane pożądaniem będą kursować w 15 miastach Polski tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Katowicach, Olsztynie, Szczecinie, Białymstoku, Zielonej Górze, Radomiu oraz Opolu.Pojadą po trasach łączących najbardziej popularne kluby nocne w tych miastach oraz miejsca, w których zaplanowano ważne studenckie wydarzenia kulturalne, takie jak Juwenalia.Jazdę tymi niecodziennymi środkami transportu umilać będą najlepsi DJ’e oraz edukatorzy - członkowie IFMSA-Poland, którzy opowiedzą pasażerom o drogach przenoszenia HIV oraz profilaktyce, a także poinformują, gdzie można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku zakażenia tym wirusem.– "Tramwaj zwany Pożądaniem” to ważna akcja, bo niezwykle popularna i skierowana do młodzieży. Nowoczesne leki sprawiły, że z HIV można normalnie żyć. Nie zapominajmy jednak, że wirus wciąż jest groźny, jeśli ktoś jest zakażony, ale o tym nie wie i nie podejmuje terapii. Dzięki projektowi IFMSA-Poland o zagrożeniu co roku dowiadują się tysiące młodych ludzi w całej Polsce. To wiele – powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.