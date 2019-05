Prymas Polski Wojciech Polak wydał oświadczenie. Wcześniej obejrzał film Sekielskiego

Prymas Polski wydał oświadczenie po obejrzeniu filmu dokumentalnego Tomasza Sekielskiego o pedofilii w polskim Kościele. • Fot. Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta

ilm Tomasza Sekielskiego adresowany był do wszystkich Polaków zainteresowanych tym, jak przez lata Kościół zamiatał problem księży pedofilów pod dywan. Okazuje się, że dokument obejrzał także Prymas Polski. Wojciech Polak wydał specjalne oświadczenie w związku z filmem, który od soboty można obejrzeć na kanale YouTube."Jestem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem w filmie Pana Tomasza Sekielskiego. Ogromne cierpienie osób skrzywdzonych budzi ból i wstyd. W tym momencie przed oczami mam także dramat osób pokrzywdzonych, z którymi spotkałem się osobiście. Dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu" – napisał w oświadczeniu rozesłanym do mediów Prymas Polski Wojciech Polak Prymas przeprasza za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła. "Jako delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zrobię wszystko co w mojej mocy, aby pomóc osobom pokrzywdzonym – obiecuje duchowny."Ujawnione informacje pokazują jak bardzo potrzebne są przepisy najnowszego dokumentu papieża Franciszka („Motu Proprio” Vos estis lux mundi). Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. Musimy chronić dzieci i młodzież. Dla Kościoła nie ma innej drogi" – oświadczył Polak.Tylko nie mów nikomu to dokument, który konfrontuje po latach ofiary księży pedofilów z ich oprawcami. W dokumencie są opisane historie dziewięciu duchownych, którzy dopuszczali się bulwersujących zachowań.