"Kto się boi prawdy o Kościele?" Jest pierwszy zakaz wyświetlenia filmu Sekielskiego o księżach pedofilach

"Tylko nie mów nikomu" to film Tomasza Sekielskiego o księżach pedofilach i ich ofiarach. Wzbudził ogromne zainteresowanie, po zaledwie sześciu godzinach ma już pół miliona wyświetleń w serwisie YouTube. A jednak nie wszyscy chętni będą mogli go obejrzeć."Kto się boi prawdy o Kościele Katolickim?" Tak zaczynał się post organizatorów pokazu filmu Tomasza Sekielskiego pt. "Tylko nie mów nikomu" w Gdańsku. Miał odbyć się w niedzielę o godz. 18 w Domu Harcerza. A jednak, jak podano, pokaz został odwołany – pod pretekstem."ZHP pod pretekstem 'poważnej awarii sprzętu' wymówiło nam dzisiaj popołudniu salę. Wczoraj wieczorem sprzęt był przez nas osobiście sprawdzony, dźwiękowiec z Domu Harcerza był wczoraj obecny i nie zgłaszał żadnych kłopotów.Mieliśmy użyć własnego projektora (mamy ich trzy - i wszystkie działają), mamy też własny sprzęt nagłaśniający, który również moglibyśmy użyć. Z przebiegu rozmowy wynikało jednak, że niezależnie od wszystkiego - sali i tak nie dostaniemy" – czytamy w poście na Facebooku.Jak nieoficjalnie dowiedziało się naTemat, zarządzający budynkiem był bardzo przychylny pokazowi filmu. A jednak naciski miały pójść z góry. Powód miał być prozaiczny. Zapytaliśmy o niego organizatora pokazu.– Związek Harcerstwa Polskiego często uczestniczy w kościelnych uroczystościach ze swoimi sztandarami i przypuszczam, że to właśnie bardzo krytyczny odbiór filmu Tomasza Sekielskiego był powodem takiej decyzji – tłumaczy w rozmowie z naTemat Krzysztof Buja z Feministycznej Brygady Rewolucyjnej FeBRa, która była organizatorem pokazu filmu Sekielskiego w Domu Harcerza.Jak wyjaśniał nam Krzysztof Buja, nie ma mowy o żadnej awarii. Dzień wcześniej przedstawiciele organizatora wizytowali salę. Trwało tam inne wydarzenie potwierdzające, że ze sprzętem jest wszystko w porządku. Film Tomasza Sekielskiego to historie dziewięciu księży pedofilów i ich ofiar. Już pierwsze minuty po premierze wskazywały, że odniesie ogromny sukces. Film zaledwie kilka minut po 14.30 miał prawie 20 tys. wyświetleń. Około godz. 20.30 było ich już ponad 533 tys.