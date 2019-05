Zakazano pokazu filmu Sekielskiego w Gdańsku. Zareagowała Wiosna Biedronia

Pomorski oddział Wiosny zaprasza na pokaz filmu Tomasza Sekielskiego do Sopotu. • Fot. Screen / YouTube / Sekielski

W

sobotę w Gdańsku miał się odbyć publiczny pokaz filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu", ale miejscowe ZHP najwyraźniej przestraszyło się Kościoła i odwołało całą imprezę. W odpowiedzi Wiosna przygotowała pokaz w Sopocie pod hasłem "nie dla cenzury"."Mówimy NIE cenzurze" – pod tym hasłem pomorski oddział partii Wiosna Roberta Biedronia postanowił zorganizować w niedzielę pokaz filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu".Jest to odpowiedź Wiosny na to, co stało się w sobotę. Pierwotnie miał sie odbyć pokaz w Domu Harcerza w Gdańsku, jednak ZHP pod pretekstem "poważnej awarii sprzętu" wymówiło salę. "Mieliśmy użyć własnego projektora (mamy ich trzy - i wszystkie działają), mamy też własny sprzęt nagłaśniający, który również moglibyśmy użyć. Z przebiegu rozmowy wynikało jednak, że niezależnie od wszystkiego - sali i tak nie dostaniemy" – napisali organizatorzy niedoszłego pokazu a Facebooku.Jak nieoficjalnie dowiedziało się naTemat, zarządzający budynkiem był bardzo przychylny pokazowi filmu . A jednak naciski miały pójść z góry. Powód miał być prozaiczny. Zapytaliśmy o niego organizatora pokazu.– Związek Harcerstwa Polskiego często uczestniczy w kościelnych uroczystościach ze swoimi sztandarami i przypuszczam, że to właśnie bardzo krytyczny odbiór filmu Tomasza Sekielskiego był powodem takiej decyzji – tłumaczył w rozmowie z naTemat Krzysztof Buja z Feministycznej Brygady Rewolucyjnej FeBRa, która była organizatorem pokazu filmu Sekielskiego w Domu Harcerza.Sopocki pokaz z pewnością się odbędzie, biorąc pod uwagę, że zaplanowano go w budynku, w którym mieści się sztab wyborczy Wiosny. Przed filmem odbędzie się prelekcja i rozmowa z posłanką Joanną Scheuring-Wielgus , która współtworzyła raport o pedofilii w Polsce i wręczyła go papieżowi Franciszkowi. Dyskusję poprowadzi Beata Maciejewska, liderka Wiosny na Pomorzu.Rozmowa rozpocznie się o godz. 17.00, a projekcja filmu o 18.00. Organizatorzy podkreślają, że wstęp na pokaz jest bezpłatny.