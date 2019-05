"Panie Boże, widzisz i nie grzmisz?!" Pokaz buty abpa Głódzia zapytanego o film Sekielskiego

Arcybiskupa Głódzia zapytano o film Tomasza Sekielskiego. Jego odpowiedź była krytyczna. • Fot. Twitter / Misha von Jadczak

ilm Tomasza Sekielskiego o pedofilii wśród księży wywołał skrajnie różne opinie wśród kościelnych hierarchów. Jedni się kajali, inni byli skrajnie krytycznie nastawieni do dokumentu, który pokazuje konfrontację ofiar z ich prześladowcami. Taka była właśnie reakcja Sławoja Leszka Głódzia, który wcześniej znany był z obrony ks. Henryka Jankowskiego.– Proszę pani, wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego – odpowiedział Sławoj Leszek-Głódź zapytany, czy oglądał film Tomasza Sekielskiego o pedofiii wśród księży – Słyszał ksiądz biskup o tym, co zrobił ksiądz Cybula? Jaka powinna być reakcja? – brzmiało następne pytanie dziennikarki TVN24 . – Idziemy się modlić, teraz proszę nie zakłócać porządku. Proszę pani, proszę mnie tutaj nie atakować i nie prowokować, bo ja taki naiwny nie jestem, jak pani myśli – odpowiadał zirytowany hierarcha.Przypomnijmy, ksiądz Cybula to były kapelan prezydenta Lecha Wałęsy. Został pokazany w filmie Tomasza Sekielskiego. Nagrano go podczas konfrontacji ze swoją ofiarą . "Była chwilka pieszczenia i... wracaliśmy do swoich spraw" – mówił o swoich relacjach z nastoletnim chłopcem.Reakcję arcybiskupa Głódzia ocenił już w rozmowie z naTemat Tomasz Sekielski . Zwróciliśmy uwagę na to, że wcześniej arcybiskup dziękował Lechowi Wałęsie za obronę prałata Henryka Jankowskiego . – Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź nie wykorzystał okazji, by milczeć. Trudno to komentować. Jego zachowanie uważam za skandaliczne i pozbawione empatii wobec ofiar – powiedział Sekielski naTemat.źródło: TVN24