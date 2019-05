"Bezmózgowie". Modelka wzięła młotek i zniszczyła zabytkową rzeźbę w Warszawie

Młoda kobieta kilka razy uderzyła w rzeźbę młotkiem • Fot. YouTube / To Się Dzieje

N

astolatka wzięła młotek do Dolinki Szwajcarskiej w Warszawie i zaczęła uderzać nim jedną z rzeźb, "Chłopca z żółwiem". Wszystko nagrała i wrzuciła do internetu, a posążek został mocno zniszczony. Internauci domagają się ukarania dziewczyny.Film, na którym widać, jak dziewczyna dewastuje rzeźbę, ukazał się pierwotnie na Instagramie . Potem został skopiowany i opublikowany w kilku miejscach w internecie, m.in. na YouTube czy w serwisie Wykop Co widać na nagraniu? Młoda kobieta młotkiem uderza w "Chłopca z żółwiem", jedną z rzeźb przy fontannie w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie . Na skutek mocnych uderzeń posągowi odpadł nos.Internauci, którzy obejrzeli film, szybko powiadomili warszawską policję oraz stołecznego i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustalono już tożsamość kobiety. To modelka i aktorka, którą można kojarzyć z reklamy jednego z polskich banków.Na razie nie wiadomo, czy kobieta poniesie konsekwencje swojego czynu. Domagają się tego internauci, którzy ostro skrytykowali niszczycielkę rzeźby. "Wystawić rachunek rodzicom + przyznać kuratora. Po co zamazywać twarz? Publiczne upokorzenie byłoby lepsze od każdej innej kary" – skomentował ktoś film na YouTube.źródło: [i]Metro Warszawa [/i]