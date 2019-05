"Podziwiam rodziców niepełnosprawnych dzieci". Samusionek udostępniła zdjęcie córki na wózku inwalidzkim

Aktorka pokazała zdjęcie swojej córki na Instagramie. • Fot. Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Gazeta

ktorka serialu "Na Wspólnej" Anna Samusionek opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać jej 17-letnią córkę Angelikę na wózku inwalidzkim. Wyznała, że darzy rodziców niepełnosprawnych osób dużym szacunkiem. Anna Samusionek w ostatnich latach walczyła z byłym mężem o uzyskanie prawa do opieki nad nastolatką. Angelika Zuber mając 11-lat trafiła do domu dziecka, gdyż rodzice nie byli w stanie się między sobą dogadać. Obecnie relacja mamy i córki rozkwita. Aktorka dodała na Instagramie zdjęcie, na którym widać 17-latkę siedzącą na wózku inwalidzkim."Ostatni spacer na wózku inwalidzkim. 6 tygodni gipsu po operacji drugiego kolana... Teraz rehabilitacja i w wakacje wspólny jogging" – czytamy w jej wpisie. Przyznała, że choć nie były to łatwe miesiące, obie kobiety wiele się nauczyły."Jeszcze bardziej podziwiam rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy nie mają perspektywy złapania oddechu, tego, że za chwilę trud się skończy i będzie tylko radość ze zmiany na lepsze” – napisała Samusionek. „WIELKI SZACUNEK DLA WAS" – dodała, oznaczając post m.in. hashtagami #mylove i #love.Serialowa aktorka chwali się na swoim profilu osiągnięciami córki. W zeszłym roku podzieliła się z obserwatorami informacją o tym, że Angelika interesuje się boksem. "Pasja twojego dziecka nie zawsze musi być twoją, ale zawsze warto ją wspierać, a przy okazji pękać z dumy" – napisała wówczas.