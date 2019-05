"To nie jest przypadek". Terlecki ma teorię spiskową na temat filmu o pedofilii w Kościele

Ryszard Terlecki przyznał, że nie oglądał filmu "Tylko nie mów nikomu", ale wspomniał o "ataku na Kościół". • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

P

olitycy PiS pytani o film braci Sekielskich, doszukują się teorii spiskowych. Ryszard Terlecki w Sejmie zauważył, że termin pokazania produkcji zbiega się z wyborami. Jego zdaniem, to nie jest przypadek. Dokument określił jako "atakujący Kościół", ale przyznał, że go… nie oglądał.– Przed wyborami samorządowymi mieliśmy "Kler", teraz mamy znowu jakiś taki film atakujący Kościół. Myślę, że to nie jest przypadkowe – powiedział Ryszard Terlecki. Dziennikarze w rozmowie z politykiem przypomnieli mu, że produkcja braci Sekielskich to film dokumentalny z autentycznymi historiami, a nie fikcyjny obraz. Terlecki pozostawał jednak niewzruszony. – I tak mało oglądam, jednych i drugich – dodał.Wicemarszałek Sejmu był dopytywany, co miał na myśli mówiąc o ataku na Kościół. I powtórzył swoją teorię o tym, że "dziwnie się wszystko zbiega z innymi prowokacjami". – Z wystąpieniem jakiegoś młodego człowieka razem z Donaldem Tuskiem, potem profanacją obrazu Matki Boskiej. To wpisuje się w kampanię przeciwko Kościołowi – wyliczał polityk.Terlecki nie jest pierwszym politykiem PiS, który publicznie przyznał, że jeszcze nie widział filmu "Tylko nie mów nikomu". Zbigniew Gryglas zapewniał, że nie obejrzy tej produkcji , tak samo, jak nie przeczytał książki "Mein Kampf". "Tylko nie mów nikomu" , czyli obraz pokazujący problem pedofilii w polskim Kościele od sobotniego popołudnia ma prawie 7,7 mln odsłon (stan na poniedziałek na godz. 14:30). Tym samym pobił już popularnością film "Kler", który przyciągnął do kin trochę ponad 5 mln widzów. NaTemat rozmawiało z Sekielskim o wynikach "Tylko nie mów nikomu". – Jestem przeszczęśliwy. Zakładaliśmy, że może być dobry wynik oglądalnościowy, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak – skomentował autor dokumentu o pedofilii wśród księży.źródło: "Gazeta Wyborcza"