W dwa dni stracił... 3 miliony obserwujących. Gwiazdor YouTube'a doszczętnie pogrążony przez byłą przyjaciółkę

James Charles stracił miliony fanów. Za swoje zachowanie przeprosił w nowym wideo

o jedna z największych afer w historii amerykańskiego YouTube'a i ogromny skandal wśród urodowych influencerów za oceanem. Kto jest jej bohaterem? James Charles, gwiazda branży beauty, który z dnia na dzień stracił prawie... 3 miliony obserwujących na YouTube. Co się stało? Makijażowa youtuberka, jego dawna przyjaciółka, Tati Westbrook nagrała film, w którym wyjawiła szokujące zachowanie Charlesa. To koniec wielkiej kariery?

Może się wydawać, że świat YouTube to zabawa, a zawód youtubera – to tylko sposób na zabicie wolnego czasu. Tak mogło być kilka lat temu, teraz to wielkie pieniądze, kontrakty reklamowe opiewające na miliony dolarów i olbrzymia sława, która w niczym nie ustępuje tej, jaką cieszą się największe gwiazdy kina i muzyki. YouTube to już nie tylko "nagrywanie filmików", to intratny biznes i żyła złota.



Wszystko w tym biznesie opiera się na obserwujących, tak zwanych followersach. Nic dziwnego, to dzięki im oraz zasięgom youtuberzy i influencerzy zarabiają. Im więcej osób cię ogląda, tym więcej pieniędzy wpada do twojej kieszeni. Proste. Każdy obserwujący jest na wagę złota, nie można pozwolić sobie na ich stratę.







I tu pojawia się na scenie James Charles.Powiedzieć, że Charles to gwiazda YouTube'a, to nic nie powiedzieć. 19-letni dzisiaj Charles w 2015 r. założył swój profil. Zaczynał skromnie: chłopak o anielskiej, dziewczęcej urodzie prezentował makijaże na swojej własnej twarzy. Szybko okazało się, że jest piekielnie utalentowany. Stał się makijażowym artystą i czarodziejem, który za pomocą cieniów, pędzli i bronzerów tworzył prawdziwe cuda.W 2016 r. James Charles przeszedł do historii, kiedy – jako pierwszy mężczyzna – został twarzą kosmetycznej marki Cover Girl. Współpracował wtedy z ambasadorką marki Katy Perry, a inne gwiazdy szybko zaczęły do niego lgnąć. Malował chociażby Iggy Azaleę do teledysku do jej piosenki "Sally Walker" czy kumplował się z Miley Cyrus.Kontrakty zaczęły podpisywać z nim największe marki, a Charles zaczął być coraz bardziej bogaty, popularny i wpływowy. Ten perfekcyjnie umalowany chłopak stał się prawdziwym fenomenem, gwiazdą największego formatu, wzorem odwagi, by być sobą. W maju pojawił się nawet wśród największych gwiazd muzyki i filmu na prestiżowej MET Gali w Nowym Jorku . A zaproszenie na nią dostają tylko najwięksi.Trzeba też wspomnieć o liczbach. 6 maja 2019 r. Charles miał na YouTube 16,5 milionów subskrybentów. Z kolei jego majątek szacuje się na, bagatela, 12 milionów dolarów.Wszystko skończyło się jednak 10 maja.To wtedy youtuberka Tati Westbrook opublikowała na swoim kanale film "Bye Sister...". Ci, którzy obserowali influencerów w urodowej branży, dobrze wiedzieli o co chodzi – "hi, sisters" to charakterystyczne powitanie, które James Charles kierował do swoich fanek i fanów w każdym wideo.Było grubo. W 43-minutowym (!) nagraniu Tati Westbrook – spokojnie i kulturalnie – powiedziała, dlaczego zerwała przyjaźń z Charlesem. To ona i jej mąż pomogli się bowiem wybić zdolnemu makijażyście. Wspierali go finansowo, byli jego mentorami, pomagali negocjować kontrakty. Kiedy jednak influencer stał się sławą, zapomniał o dawnej koleżance, którą nazywał kiedyś "drugą matką".Dla wielbicieli Charlesa to był szok. Westobrook mówiła o tym, jakim narcyzem i egoistą stał się influencer, a także wyjawiła, że ma on ogromną manię wielkości. Co więcej, potrafi grozić innym ludziom, że zniszczy im życie, jesli nie będą działać po jego myśli. Sława, wpływy i pieniądze stały się jego kartą przetargową.Jednak największy zarzut dotyczył seksualności. Charles, który jest otwarcie homoseksualny, miał regularnie narzucać się innym mężczyznom. I to głównie tym heteroseksualnym, to oni byli jego targetem. Kiedy "ofiara" youtubera mówiła, że nie jest homoseksualna, Charles nie słuchał, a wręcz narzucał jej własną seksualność. Westbrook podała m.in. przykład kelnera, któremu James Charles nie dawał spokoju, mimo jego odmowy.To, co jednak zupełnie przekreśliło przyjaźń Charlesa i Westbrooka, to oczywiście reklamowy kontrakt.Influencer niedawno zareklamował produkty ułatwiające zasypianie SugarBear Hair. To jednak bezpośrednia konkurencja marki Halo Beauty należącej do Tati. Co więcej, Charles nigdy o suplementach diety sygnowanych przez przyjaciółkę nie wspomniał swoim fanom. Westbrook nie miała o to żalu, gdyż stwierdziła, że to i tak niestosowny produkt dla widowni Charlesa (czyli głównie nastolatków).Kiedy jednak Charles zaczął promować konkurencję Westbrook, a do tego kłamał, że nie wziął za reklamę żadnych pieniędzy, w influencerce coś pękło. Postanowiła z tym skończyć i przy okazji zniszczyć dawnego kolegę.Tati wszyscy uwierzyli – w filmie była bardzo sugestywna, do tego jest szanowana w swoim środowisku. Jej film wstrząsnął YouTube. Od 10 maja obejrzały go prawie... 34 miliony osób. Reagowali i zwykli ludzie, i gwiazdy. Piosenkarka Zara Larson wyjawiła na Twitterze, że Charles kilka razy podrywał jej chłopaka, mimo że przecież dobrze wiedział, że jest heteroseksualny. Makijażystę przestały obserwować m.in. Kylie Jenner i Miley Cyrus.To jednak nic. Charles stał się pierwszą gwiazdą YouTube'a, która w ciągu zaledwie 24 godzin straciła... milion subskrybentów. To był ogromny cios, jednak na tym się nie skończyło. Do dzisiaj youtuberowi ubyło prawie 3 miliony fanów. Z kolei Tati tylko zyskała – miała niecałe 6 milionów subskrypcji, dzisiaj ma ich ponad 9.Charles z dnia na dzień stał się czarną owcą. Ludzie zaczęli go nienawidzić, krytykować, szydzić z niego. Influencer musiał zareagować. Na YouTube zamieścił film, w którym nieumalowany, blady, w zwykłej czarnej bluzie za wszystko przeprasza Tati i jej męża. Ze łzami w oczach przyznaje, że zniszczył przyjaźń, która była dla niego tak ważna oraz obiecuje poprawę. Film obejrzało 33 miliony ludzi, chociaż tysiące twierdzi, że Charles tylko udaje i "żebrze o lajki".Czy to pomoże? Czy James Charles nie rozpłynie się w niebyt? Jego imponująca kariera przetrwa? Nie wiadomo.Świat YouTube jest jednak nieprzewidywalny, a ludzie często zmieniają zdanie. Być może więc o wszystkim zapomną, a Charles wróci do ich łask.