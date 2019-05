Dziwaczne występy gwiazd na "modowych Oscarach". Lady Gaga rozebrała się na oczach wszystkich

Lady Gaga pozowanie na MET Gali 2019 rozpoczęła ubrana w spektakularną różową suknię. • Fot. Twitter / #MetGala

Bartosz Świderski

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

egoroczna MET Gala przebiegała pod znakiem sztuczności i skłonności do przesady. Gwiazdy, które wzięły w niej udział, zinterpretowały esej "Notes of Camp" na swój sposób. Jared Leto przyszedł z własną głową pod pachą, Kate Perry przebrała się za żyrandol, a Lady Gaga skorzystała z aż czterech kreacji, by ostatecznie skończyć w cekinowej bieliźnie i kabaretkach.Met Gala połączona jest z wystawą, a stroje, jakie zakładają na siebie uczestnicy, mają ścisły związek z tematyką. W tym roku ton nadawał esej "Notes of Camp" Susan Sontag, w którym autorka położyła bardzo duży nacisk na szeroko pojmowaną sztuczność, przesadę i nienaturalność. Lady Gaga przyszła w różowej sukni, o której powiedzieć "szykowna" to jakby nic nie powiedzieć. Wkrótce okazało się, że pod nią ma ukryte kolejne kreacje. Na koniec okazało się, że artystka zakończyła swój "występ" ubrana jedynie w cekinową bieliznę i kabaretki.Podobnie szokująca była kreacja Kate Perry . Wokalistka przyszła bowiem przebrana za... żyrandol. Liczba żarówek, które zgromadziła na głowie i wokół bioder mogłaby rozświetlić całkiem sporą salę balową. Niemniej szokująca była "stylówka" Jareda Leto . Aktor przyszedł w czerwonej sukni, na której skrzyły się srebrne ozdoby, a pod pachą trzymał... własną głowę.MET Gala, formalnie nazywana Costume Institute Gala odbywa się od 1946 roku w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Przy okazji jest organizowana zbiórka środków na konto Instytutu Kostiumowego Metropolitan Museum of Art. Głównym punktem wydarzenia jest wystawa, której temat zostaje ogłoszony na wiele miesięcy przed samym wydarzeniem. Bal zawsze odbywa się w pierwszy poniedziałek maja.źródło: "The Independent"