Były rektor KUL nie wierzy, że Ziobro wyjaśni skandal pedofilski. "Może dojść do politycznych manipulacji"

Ks. prof. Andrzej Szostek o walce z pedofilią w Kościele w Polsce. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

olscy duchowni zabierają po kolei głos na temat problemu pedofilii w Kościele, który nagłośnił dokument Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Jednym z nich był w "Faktach po faktach" ks. prof. Andrzej Szostek, były rektor KUL, który jest zwolennikiem powołania specjalnego zespołu. Jednak jego opinia na jej temat nie przypadnie do gustu Zbigniewowi Ziobrze.Nie takiej opinii spodziewał się Zbigniew Ziobro, który w poniedziałek ogłosił powołanie specjalnej komisji do zbadania przypadków pedofilii pokazanych w filmie Tomasza Sekielskiego. Chodzi o słowa ks. prof. Andrzej Szostka, byłego rektora KUL, który na antenie TVN24 odniósł się do pomysłu komisji.– Zgadzam się z panem Sekielskim w wielu kwestiach. Także w sprawie powołania komisji. Boję sie tylko, żeby ta komisja nie była podległa Ministrowi Sprawiedliwości, bo może wtedy dojść do politycznych manipulacji – powiedział duchowny odwołując się do poprzedniej rozmowy z Tomaszem Sekielskim . Dziennikarz powiedział w niej o potrzebie powołania specjalnej komisji, która rozliczy księży-pedofilów.Były rektor KUL podziękował także Sekielskiemu za jego film . Stwierdził, że jest nim "bardzo poruszony". Ks. prof. Andrzej Szostek dodał również, że kiedy dojdzie do rozliczenia księży, którzy dopuścili się molestowania, powinni być także pociągnięci do odpowiedzialności hierarchowie, którzy ich chronili. On sam popiera przykład Chile, gdzie cały Episkopat podał sie do dymisji.– Przykład Chile jest zachęcający. Papież co prawda nie przyjął wszystkich, którzy podali się do dymisji. Podobnie należy postąpić w przypadku Episkopatu Polski – stwierdził ksiądz Szostek.źródło: TVN24