Dokument Sekielskiego dotarł nawet do Argentyny. Tak świat komentuje pedofilię w polskim Kościele

Tak świat komentuje pedofilię w polskim Kościele. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

H

iszpanie, Szwajcarzy, Rumuni, a nawet Argentyńczycy komentują fakty pokazane w dokumencie Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Dzięki jego filmowi światowe media coraz głośniej mówią o problemie pedofilii w polskim Kościele.Argentyński " La Nacion " zaczyna swój tekst od fenomenalnego wyniku wyświetleń dokumentu braci Tomasza i Marka Sekielskich. Przytacza także komentarze Lecha Wałęsy, abp Stanisława Gądeckiego oraz zapowiedź działania ze strony Jarosława Kaczyńskiego Podobnie sytuację w Polsce wokół filmu Sekielskiego prezentuje hiszpański dziennik " El Mundo ". On także zwraca uwagę na błyskawicznie rosnącą ilość wyświetleń dokumentu oraz na sprawę molestowania przez spowiednika Lecha Wałęsy.Z kolei szwajcarski portal Swissinfo.ch podkreśla, że pomimo że Polska jet bardzo pobożnym krajem, to nie udało się jej "uniknąć skandali związanych z wykorzystywaniem seksualnym, które wstrząsnęły reputacją Kościoła na całym świecie". Reuters cytuje natomiast komentarz Anny Frankowskiej z fundacji "Nie lękajcie się", która stwierdziła, że ​​Kościół katolicki w Polsce nie podjął konkretnych kroków, aby postawić pedofilów przed sądem. Odniosła się także do wypowiedzi prymasa Wojciecha Polaka, która jej zdaniem była już wcześniej przygotowana, jeszcze przed emisją filmu.Brytyjski " Daily Mail " cytuje natomiast wypowiedź nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchiego, który stwierdził, że "Papież jest bardzo zaniepokojony, (sytuacją w polskim Kościele - red.) wyraża współczucie i solidarność".W Rumunii także temat filmu Tomasza Sekielskiego jest szeroko komentowany przez dwa portale: " Ziarul de iasi " i National.ro . Oba zwracają uwagę na "anemiczną" i ostrożną reakcję hierarchów polskiego Kościoła.