"Ze smutkiem obejrzałem film pana Sekielskiego". Dokument o pedofilii poruszył arcybiskupa

Arcybiskup Stanisław Gądecki podziękował Tomaszowi Sekielskiemu za film o pedofilii w Kościele. • Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

K

olejny hierarcha zabrał głos w sprawie filmu Tomasza Sekielskiego, który miał premierę w serwisie YouTube w sobotę. Tym razem swój żal i poruszenie próbował opisać w oświadczeniu dla prasy arcybiskup Stanisław Gądecki. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski Gądecki przeprosił ofiary księży pedofilów."Ze wzruszeniem i smutkiem obejrzałem dzisiaj film pana Sekielskiego , za który pragnę podziękować reżyserowi. W przeważającej części tenor tego filmu zgadza się z moimi doświadczeniami, jakie wyniosłem z wielu rozmów przeprowadzonych z pokrzywdzonymi" – wyznał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w specjalnym oświadczeniu.Zdaniem Gądeckiego, film przyczyni się do jeszcze dokładniejszego przestrzegania wytycznych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży w Kościele, jak i do wprowadzenia w życie zasad prewencji w każdej diecezji przez wszystkich księży biskupów oraz do przestrzegania przedwczoraj ogłoszonego motu proprio (listu papieskiego - red.) papieża Franciszka. "W imieniu całej Konferencji Episkopatu pragnę jak najmocniej przeprosić wszystkie osoby pokrzywdzone. Zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali" – napisał Gądecki, który jest przekonany, że dzięki filmowi będzie można jeszcze surowiej potępić przestępstwa pedofilii, na które nie może być miejsca w Kościele "Niektóre sprawy ukazane w filmie były już znane, inne nieznane. Te znane trzeba raz jeszcze dokładnie przeanalizować, w przypadku nieznanych należy rozpocząć procesy tak, aby dobro pokrzywdzonych było chronione przede wszystkim i nade wszystko" – zapewnił arcybiskup.Jednak wiadomo już, że w Gdańsku doszło do udanej próby ocenzurowania filmu Tomasza Sekielskiego w tamtejszym Domu Harcerza. Pod pretekstem... awarii sprzętu.