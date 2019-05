Dramatyczna akcja w Bochni. Mężczyzna zamknął się w mieszkaniu i grozi wysadzeniem bloku. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

ak podaje "Fakt", 32-letni mieszkaniec Bochni w województwie małopolskim zamknął się sam w jednym z mieszkań na parterze bloku przy ul. Wygoda, grożąc wysadzeniem budynku. Na miejscu są już patrole policji oraz straży pożarnej.– Pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu do budynku, odcięto też pozostałe media. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców – powiedział w rozmowie z dziennikiem rzecznik prasowy miejscowej policji Łukasz Ostręga.Przed całym zdarzeniem mężczyzna grożący wysadzeniem budynku w powietrze miał pokłócić się ze swoją partnerką. Rzecznik poinformował, że kobieta opuściła wcześniej mieszkanie. Mężczyzna wysłał do niej następnie wiadomość o tym, że wywoła eksplozję. W mieszkaniu pary dochodziło już wcześniej do podobnych awantur.– Na miejscu razem z policjantami jest partnerka 32-latka, która zapewniła, że w mieszkaniu nie ma żadnych butli gazowych ani innych materiałów, które mogłyby spowodować wybuch – dodał Ostręga.Funkcjonariusze policji zapewniają, że mieszkańcom budynku nic nie grozi, dlatego też nie przeprowadzono jego ewakuacji.źródło: Fakt