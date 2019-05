"'Gra o Tron' zasługuje na wielki finał!". Fani serialu podpisują petycję o remake ostatniego sezonu

Fani "Gry o Tron" podpisują petycję o stworzenie remake'u ostatniego sezonu serialu. • Fot. materiały prasowe HBO

od petycją podpisało się już prawie ćwierć miliona fanów zawiedzionych finałowym sezonem "Gry o Tron". Ich zdaniem duet scenarzystów – Benioff i Weiss zwyczajnie pogrążył serial."David Benioff i D.B. Weiss pokazali, jakimi są żałośnie niekompetentnymi scenarzystami, kiedy nie mają bazy (np. książki), na której mogą zbudować historię. Ten serial zasługuje na sensowny finał. Spełnijcie moje oczekiwania i sprawcie, by tak się stało, HBO!" – czytamy w opisie petycji, podpisanej przez ponad 240 tys. fanów. Na Twitterze można znaleźć więcej opinii zawiedzionych fanów "Gry o Tron".O furii fanów "Gry o Tron" pisał w naTemat także Bartosz Godziński . "Niekonsekwentny scenariusz to jedno. Widzowie wyrzucają twórcom zepsucie ich ulubionych postaci. Mnóstwo uwag tyczy się Jaimego Lannistera, który przez lata przechodził rewolucyjną przemianę, by teraz nagle wszystko poszło na marne. Czytając opinie internautów nie można również nie zauważyć ubolewania nad bezsensowną furią Danerys, która z wyzwolicielki niewolników stała się rzeźnikiem cywili" – czytamy.Davidowi Benioffowi i D.B. Weissowi powierzono również przygotowanie przyszłej trylogii "Gwiezdnych Wojen", tych które trafią do kin odpowiednio 16 grudnia 2022 roku, 20 grudnia 2024 roku i 18 grudnia 2026 roku. Fani nie są zachwyceni tym pomysłem Disneya.Źródło: change.org