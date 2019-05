Ida Nowakowska została nową prezenterką programu "Pytanie na śniadanie". Kim jest?

Ida Nowakowska od piątku będzie prowadzącą "Pytanie na śniadanie". • Fot. Instagram / Ida Nowakowska Herndon

P

rogram "Pytanie na śniadanie", emitowany na antenie TVP2, zyskał nową prowadzącą. Ida Nowakowska dołącza do zespołu, a jej partnerem będzie Łukasz Nowicki. Tancerka i prezenterka zyskała popularność dzięki programowi "You can dance".Córka pisarza Marka Nowakowskiego ukończyła Ogólnokształcącą Szkolę Baletową im. R. Turczynowicza w Warszawie. Była tancerką i aktorką warszawskiego teatru Roma, a także w Studio Buffo Janusza Józefowicza . Można ją było zobaczyć między innymi w spektaklach "Metro" i "Romeo i Julia".Jednak Nowakowska nie ograniczyła się do występów jedynie na deskach warszawskich scen. Tańczyła też w Nowym Jorku w Metropolitan Opera w "La Bayadere", a w Lincoln Center miała główną rolę w musicalu "Reel to Real".Oprócz występów w teatrach Nowakowska ma za sobą także kilka ról w filmach i serialach. Zagrała między innymi główną rolę w filmie "Out of Reach", gdzie wystąpiła u boku Stevena Seagala . Polscy widzowie być może lepiej ją jednak kojarzą z seriali "My Baby", "Na dobre i na złe" lub "Teraz albo nigdy".Ida Nowakowska wystąpiła jako uczestniczka w pierwszej edycji programu "You can dance" . Później zresztą wróciła do programu, gdy w dziewiątym sezonie została jurorką. Jako jurorka czy prowadząca sprawdziła się także w programach " Dance Dance Dance", "Przymierzalnia" i "Bake Off Junior"Prywatnie jest zamężna od 2015 roku, jej mężem jest Jacek Herndon. W nowej roli, jako prowadząca "Pytanie na śniadanie", Nowakowska pojawi się na antenie TVP2 17 maja. Towarzyszyć jej będzie Łukasz Nowicki.