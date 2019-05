John Carpenter uhonorowany w Cannes. Wcześniej mówił, kiedy może wrócić do horrorów

John Carpenter podał powody, dla których mógłby wrócić do robienia horrorów. • Fot. kadr z filmu "Coś"

statnim filmem, który wyreżyserował, był "Oddział" napisany przez braci Rasmussenów. Po niemal dziesięciu latach od jego premiery John Carpenter zdradził, na jakich warunkach mógłby wrócić do straszenia widzów.– Bardzo chciałbym stworzyć mały film w gatunku horroru, który jednocześnie byłby świetnym filmem przygodowym. Musiałby to być projekt z dobrze rozplanowanym budżetem. Obecnie wymaga się od reżyserów tworzenia filmów za 2 mln dolarów, gdy są one rozpisane na 10 mln dolarów. Trzeba to wszystko wycinać i kondensować –nie mam już siły na coś takiego – powiedział Carpenter w wywiadzie dla portalu Collider.W wywiadzie Carpenter mówił również, że potrzebował czasu, żeby skorzystać z życia. Wyznał również, że sparzył się na robieniu filmów.W środę w czasie 72. festiwalu filmowego w Cannes, Carpenter odebrał specjalną nagrodę za wkład w światową kinematografię . – To przeniesienie publiczności do świata żyjących świateł i cieni i jestem dumny, ze mogłem być tego częścią – powiedział reżyser, odbierając nagrodę Golden Coach.Źródło: hollywoodreporter.com