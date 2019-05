Miliony dla spółki Rydzyka z państwowego funduszu. Są oficjalne odpowiedzi ministerstwa

Państwowy fundusz i ministerstwo środowiska przekazały miliony spółkom związanym z o. Tadeuszem Rydzykiem. • Fot. Łukasz Kolewiński / Agencja Gazeta

N

iektóre kwoty wręcz zwalają z nóg. Redakcja naTemat jako pierwsza publikuje odpowiedzi, jakie poseł Krzysztof Brejza otrzymał z Ministerstwa Środowiska na pytania o finansowanie spółek związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Najciekawsze wydają się jednak informacje pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a więc instytucji podległej resortowi środowiska.

Brejza zapytał, jaka była łączna kwota przeznaczona na szkolenia organizowane lub współorganizowane przez MŚ z podmiotami związanymi z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. A także o dotacje przekazane przez resort dla tych podmiotów.



Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi zaznaczyło, że nie ponosiło wydatków na organizację szkoleń z podmiotami Fundacja Lux Veritatis, Uzdrowisko Termy Toruńskie, Geotermia Toruń, Fundacja Nasza Przyszłość, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To samo dotyczy dotacji dla podmiotów związanych z ojcem dyrektorem.



Resort zaznaczył jednak, że nie posiada informacji o ewentualnym wsparciu udzielonym przez jednostki nadzorowane przez Ministra Środowiska, ale niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi, takimi jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I ta uwaga okazała się kluczowa. Bo to stamtąd przyszły najciekawsze odpowiedzi (datowane na 14 maja 2019 r.) na pytania Brejzy.Brejza zapytał NFOŚiGW o szkolenia (pyt.1), dotacje (pyt.2) i umowy (pyt. 3) z podmiotami związanym z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Zadał też pytanie o usługi (pyt.4), które te podmioty miały świadczyć na rzecz Funduszu.Z odpowiedzi Funduszu na pytanie pierwsze wynika, że od 1 grudnia 2015 r. do 16 kwietnia 2019 roku łączna kwota dofinansowania ze środków krajowych wyniosła prawie 382 tys. zł.Prawdziwym hitem jest jednak odpowiedź na drugie pytanie. Fundusz wyróżnił środki dla Geotermii Toruń. To spółka powołana przez fundację Lux Veritatis ojca Rydzyka na potrzeby energetycznej inwestycji, czyli sieci geotermalnej.Chodziło o dotacje na sieć ciepłowniczą dla akademickiego hotelu szkoły wyższej w Toruniu i budynków mieszkalnych i placówek oświatowych, również w Toruniu a także budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 27,5 mln zł.W odpowiedzi na pytanie trzecie także chodzi o pieniądze dla Geotermii Toruń, tym razem w formie pożyczki, na budowę ciepłowni geotermalnej. Pożyczka opiewała na kwotę 8,4 mln zł. Pieniędzy jednak – jak czytamy – nie wypłacono.W czwartej odpowiedzi – na pytanie o usługi podmiotów związanych z Tadeuszem Rydzykiem – resort wskazał produkcję i emisję w TV Trwam konferencji naukowej "Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń dla GMO" – na kwotę prawie 74 tys. zł.Brejza przekazał nam też korespondencję z resortem środowiska dot. cyklu "Coś wisi w powietrzu", podejmującego problematykę jakości powietrza. Programy o tej tematyce dziewięć razy pojawiły się na antenie Telewizji Trwam, o czym już informowały media Krzysztof Brejza znany jest przede wszystkim z ujawniania kłopotliwych informacji o finansach dobrej zmiany. Wymieńmy tylko głośną sprawę nagród w rządzie Beaty Szydło . Porównania z nagrodami dla poprzedników PiS przedstawiały się druzgocąco