Były proboszcz skazany za seks z 13-letnią parafianką. Formalnie nadal jest księdzem

Sąd skazał księdza na 3 lata więzienia za seks z 13-latką. • Fot. 123RF / zdjęcie seryjne

a trzy lata bezwzględnego więzienia sąd skazał księdza Bogdana S. Wymiar sprawiedliwości uznał, że duchowny uprawiał seks z 13-letnią upośledzoną intelektualnie parafianką.Sprawa dotyczyła zarzutów z okresu, kiedy Bogdan S. był proboszczem parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. "Gazeta Wyborcza" podaje, że kapłan mierzył się z dwoma zarzutami prokuratorskimi.Duchowny od lutego do grudnia 2014 r. wykorzystywał seksualnie 13-letnią, upośledzoną intelektualnie Wiktorię. Ponadto miał nakłaniać Mariusza K, który zawiadomił o przestępstwie, do składania fałszywych zeznań.Pierwsza rozprawa odbyła się w maju 2017 r., a Bogdanowi S. groziło 12 lat więzienia. 1 marca 2019 r. zapadł wyrok. Kapłan został skazany na trzy lata więzienia. Sąd orzekł również trzyletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz 15-letni zakaz "zajmowania wszelkich stanowisk oraz wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi". Ksiądz ma także zapłacić pokrzywdzonej 50 tys. zł nawiązki."Gazeta Wyborcza" informuje, że orzeczenie sądu nie jest prawomocne. Prokuratura złoży apelację. 56-letni Bogdan S. formalnie jest nadal księdzem, ale jak dowiedział się dziennik, duchowny ma całkowity zakaz pełnienia funkcji kapłańskich i przebywa w domu rodzinnym. Po prawomocnym zakończeniu procesu S. ma stanąć przed sądem kościelnym.źródło: "Gazeta Wyborcza"