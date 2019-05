Projekt o świeckim państwie błyskawicznie odrzucony przez PiS. Nie było nawet głosowania

Projekt ws. świeckiego państwa został odrzucony przez sejmową komisję w ekspresowym tempie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rojekt ustawy pod tytułem "Świeckie Państwo" trafił do kosza w ekspresowym tempie. Dokument został odrzucony przez sejmową Komisję ds. Petycji w ciągu kilku minut. Nie było potrzebne nawet głosowanie.W projekcie zatytułowanym "Świeckie Państwo" wnioskodawcy wskazali trzy główne postulaty. Chodziło m.in. o zakończenie finansowania lekcji religii ze środków publicznych, zakończenie finansowania ubezpieczenia społecznego księży i likwidację Funduszu Kościelnego, a ponadto zlikwidowanie wspólnych komisji rządowo-kościelnych i stworzenie jednej komisji składającej się z przedstawicieli rządu, kościołów i związków wyznaniowych.Projekt ustawy trafił jednak do kosza w ekspresowym tempie. Wystarczyło kilka minut, by Komisja ds. Petycji go odrzuciła. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący komisji Andrzej Smirnow z PiS stwierdził, że w ogóle nie widzi powodów, by zajmować się tą sprawą. Ostatecznie nie było potrzebne nawet głosowanie. – Złożenie petycji jest żądaniem, aby to nasza komisja złożyła taki projekt ustawy. Otóż ja nie widzę takiej potrzeby – kontynuował Smirnow.Na błyskawiczną decyzję komisji zwrócił uwagę w mediach społecznościowych Dariusz Joński ze stowarzyszenia Inicjatywa Polska.Co ciekawe, w opinii Biura Analiz Sejmowych parlamentarni prawnicy wskazywali, że "żądanie zawarte w petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji sejmowej Komisji Petycji".źródło: "Newsweek"